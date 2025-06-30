基隆長庚紀念醫院新、舊任院長交接 展現傳承與創新決心

基隆長庚醫院院長人事異動，基隆長庚院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長（左），由長庚決策委員會主任委員程文俊（中）監交，林口長庚醫院副院長吳俊德（右）接下基隆長庚醫院院長職務。（圖為基隆長庚醫院提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚紀念醫院今天（30日）舉行新、舊任院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，基隆長庚醫院新任院長一職由林口長庚副院長吳俊德接任，由長庚決策委員會主任委員程文俊監交，程文俊期許2位新任院長，持續推動各項院務並且創新發展，帶領團隊為病患開創最大的福祉。程文俊宣布基隆長庚眼科醫師孫啟欽出任基隆長庚第3位副院長，程文俊指出，3位皆為國內醫學領域卓越人才，展現長庚醫療體系穩健傳承與持續創新決心。

賴旗俊為國內知名視網膜專家，曾任林口長庚副院長、亞太玻璃體視網膜醫學會會長，自2020年7月接掌基隆長庚，5年任期內持續推動醫療品質提升、永續經營與社區整合照護；值得一提的是，疫情期間帶領基隆長庚團隊致力守護大基隆地區民眾健康，廣受地方肯定。他任內積極拓展國際醫療、推動癌症防治、慢性病整合及智慧醫療專案，提升基隆醫療急重症醫療能量，促進在地居民健康。

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基隆長庚院長交接典禮，前排左起：長庚醫院行政中心潘延健總執行長、基隆長庚吳俊德院長、賴旗俊院長、長庚決策委員會陳建宗副主委、長庚決策委員會程文俊主委、王正旭立法委員、基隆衛生局張賢政局長、基隆醫師公會陳益村常務理事、衛生福利部基隆醫院林三齊院長、三軍總醫院基隆分院李明勇院長。（圖為長庚醫院提供）

基隆長庚新任醫院院長吳俊德，專長於泌尿腫瘤及微創手術，是國內首位完成腹腔鏡活體腎臟摘取手術與單孔達文西前列腺癌根除術的醫師，歷任林口與基隆長庚副院長，長年參與醫療品質推動與數位醫療轉型，推動達文西手術訓練中心與單孔手術技術臨床實驗。

新任基隆長庚副院長孫啟欽教授則為國內眼科學者，現任長庚大學醫學院教授，曾任中華民國眼科醫學會多項委員會要職，研究主題橫跨角膜再生、乾眼症治療與眼表疾病機轉。

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