健康網》台商想結紮花大錢下場卻GG 醫曝原因

台商外遇想要結紮，不料元配不簽同意書、小三想懷孕不同意、母親出家不想管，對此，醫師提醒「想結紮要及時」；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不只有「愛要及時」，結紮也要抓緊時間！一名60幾歲的台商外遇想要結紮，但台灣法規規定，已婚成年人結紮需要配偶同意，妻子不同意，離婚付了大筆贍養費，以為沒有配偶能成功結紮，不料諮詢法務建議找父母背書，母親出家不想背書、小三想孕不同意結紮，台商最後不只沒有如願結紮，甚至還又多花一筆錢安撫小三。

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享這則「結紮失敗」的故事，起因是60多歲台商與元配分居，交了30幾歲的女友，20多歲的兒子擔心父親又「播種」，多個小孩來分家產，揚言「只要結紮就同意父親與小三交往」，於是開啟了「結紮之路」。

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呂謹亨說，台商的妻子認為「怎麼可以因為交女友」想要過得爽快，而要求她簽同意書，同時警告台商「如果讓小三懷孕，有外遇事實一定告」，拒絕簽同意書，2年多後與元配離婚，付了一大筆錢，以為總算能完成心願，卻事與願違。

呂謹亨表示，台商女友希望懷孕，未來能夠多分點錢，不小心被女友聽到，不同意男友結紮，台商沒想結婚也不想再生小孩，法務建議找父母背書，但台商的父親去世、母親出家不想管，台商始終無法順利結紮，為了逼退小三又花了一筆錢。故事中最氣的是希望台商結紮的兒子，以為父親能成功結紮，最後他什麼都還沒有拿到，卻看到台商拿了一堆錢出去。

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