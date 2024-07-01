桃市擴大肺癌篩檢揪118人確診 長期暴露油煙廚師檢出肺癌1期

桃園市針對設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空污及油煙等4大類高風險族群的市民，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查。（桃市府衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市率全國之先自去年3月1日起，針對設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空污及油煙等4大類高風險族群的市民，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查，截至今年6月底，已逾2萬9000人檢查，找出118人確診肺癌，其中106人為早期肺癌（0期及1期），衛生局呼籲符合篩檢資格者踴躍預約受檢。

接受篩檢的小吃店廚師分享，他到市場採買烹飪食材時，遇到曾參與擴大肺篩的攤販大哥，大哥熱情分享篩檢經驗並協助申請，加上父親有肺腺癌病史，自己的工作又是高風險性質，當下認為既然符合資格就去篩檢，沒想到發現異常且診斷為肺癌第1期，目前已切片及治療，復原狀況良好，因此他也鼓勵家人和朋友，只要符合資格就應及早接受篩檢。

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衛生局表示，在「空污及油煙」篩檢族群中，油煙暴露包括多環芳香烴（PAHs）和醛類等致癌物，煮食經歷越久罹患肺癌風險越高，因此於去年9月將原4大觀光夜市範圍內攤販及商家且暴露油煙10年以上實際從業人員（如油炸、燒烤、熱炒），每家上限2人，放寬為凡暴露油煙10年以上之實際從業人員（如油炸煎、燒烤、熱炒等），均可符合受檢資格。

衛生局表示，如符合設籍桃園市、40歲以上且暴露油煙10年以上實際從業人員，請儘早至衛生局肺癌篩檢預約平台申請接受篩檢，若篩檢出肺部異常，也應遵循醫囑安排就診，相關訊息可至桃市府衛生局首頁查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。

桃園市針對設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空污及油煙等4大類高風險族群的市民，提供免費肺部低劑量電腦斷層檢查。（桃市府衛生局提供）

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