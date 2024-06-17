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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺癌蟬聯癌王20年！死亡率居冠 醫估3年後有望降低

2024/06/17 16:40

透過低劑量電腦斷層檢查可以及早發現是否罹患肺癌。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部今（17）日公布國人10大死因報告，其中肺癌持續居於癌症死亡率第1位，林口長庚肺腫瘤及內視鏡科主任暨肺癌團隊召集人柯皓文指出，近年來國民健康署推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，早期就篩出肺癌的患者比例逐漸提高，預計3到5年後就能看到肺癌死亡率逐漸下降。

衛福部統計指出，2023年癌症死亡人數為5萬3126人，前10大癌症死亡率依序為第1位的氣管、支氣管和肺癌，第2位的肝和肝內膽管癌，第3位為結腸、直腸和肛門癌，其後為女性乳癌、前列腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，排序順位與2022年相同。

國健署自2022年針對肺癌高風險族群提供免費LDCT篩檢，柯皓文指出，自LDCT公費篩檢實施以來，第四期卻才確診肺癌的患者比例逐漸減少、第一期就被診斷出來的比例緩慢增加，整體來說已經有改善的跡象，不過在門診遇到的第四期肺癌患者數尚未減少。

柯皓文解釋，死亡人數、死亡率等均屬於落後指標，早期就確診、預後較好的患者增加，時間拉長後，死亡率自然會下滑，再加上晚期患者也有了健保給付的多種免疫治療與標靶藥物可用，搭配次世代基因定序（NGS），未來存活機會也有所提升，預估肺癌死亡率大約3到5年後就能看到較明顯的改善。

不過，柯皓文說，肺癌目前仍是國人癌症發生率的第一名，患者總數最多、量最大，又是極度惡性的疾病，目前還有努力的空間，除了靠LDCT進行篩檢外，在健保署持續擴大給付新藥下，肺癌存活率提升未來可期。

國健署也提醒，具肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，或是年齡介於50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸民眾，都可至國健署審核通過的肺癌篩檢醫院接受2年1次免費的LDCT篩檢。

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