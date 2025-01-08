自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

空污嚴峻 南投縣環保局免費檢測室內空氣品質

2025/01/08 11:11

南投縣環保局補助東華醫院裝設室內自動空氣品質監測設施，確保空品維持在良好狀態。（南投縣環保局提供）

南投縣環保局補助東華醫院裝設室內自動空氣品質監測設施，確保空品維持在良好狀態。（南投縣環保局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕近幾年來國內空污嚴重，長時間待在室內，室內空氣品質好壞將影響人體健康，南投縣環保局除補助公共場所裝設室內自動空氣品質監測設施，也可前往民眾住家或公私場所，提供室內空品即時檢測免費服務，並輔導改善，也將協助有意願申請空氣品質自主管理標章的公眾場所進行申請。

南投縣環保局表示，近期該局補助東華醫院、埔里基督教醫院、南投基督教醫院及埔里、水里圖書館等5處公共場所裝設室內自動空氣品質監測設施，24小時監控二氧化碳濃度，若有異常情況能即時做應變處理，確保室內空品維持在良好狀態，並委託中央認證檢測機構，實地進行室內空氣品質採樣及檢測，取得環境部推廣的「室內空氣品質自主管理標章」，透過標章認證及即時監測設備，讓民眾能在安心無慮的環境中停留。

環保局表示，未來該局也將優先輔導幼兒園、托嬰中心、護理之家等敏弱族群場所加強檢視室內空氣品質狀況，另提供空品巡檢資源，可免費前往民眾住家或公私場所進行室內空品即時檢測，並輔導改善。

環保局局長李易書強調，隨著大眾對室內空品意識抬頭，各公私場所需更加重視自主管理維護，呼籲公告場所應主動設置自動監測設施，非公告場所可踴躍申請自主管理標章，共同為守護健康生活及工作環境盡一分心力。

南投縣環保局補助水里圖書館裝設室內自動空氣品質監測設施，維護室內空氣品質。（南投縣環保提供）

南投縣環保局補助水里圖書館裝設室內自動空氣品質監測設施，維護室內空氣品質。（南投縣環保提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中