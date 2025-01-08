空污嚴峻 南投縣環保局免費檢測室內空氣品質

南投縣環保局補助東華醫院裝設室內自動空氣品質監測設施，確保空品維持在良好狀態。（南投縣環保局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕近幾年來國內空污嚴重，長時間待在室內，室內空氣品質好壞將影響人體健康，南投縣環保局除補助公共場所裝設室內自動空氣品質監測設施，也可前往民眾住家或公私場所，提供室內空品即時檢測免費服務，並輔導改善，也將協助有意願申請空氣品質自主管理標章的公眾場所進行申請。

南投縣環保局表示，近期該局補助東華醫院、埔里基督教醫院、南投基督教醫院及埔里、水里圖書館等5處公共場所裝設室內自動空氣品質監測設施，24小時監控二氧化碳濃度，若有異常情況能即時做應變處理，確保室內空品維持在良好狀態，並委託中央認證檢測機構，實地進行室內空氣品質採樣及檢測，取得環境部推廣的「室內空氣品質自主管理標章」，透過標章認證及即時監測設備，讓民眾能在安心無慮的環境中停留。

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環保局表示，未來該局也將優先輔導幼兒園、托嬰中心、護理之家等敏弱族群場所加強檢視室內空氣品質狀況，另提供空品巡檢資源，可免費前往民眾住家或公私場所進行室內空品即時檢測，並輔導改善。

環保局局長李易書強調，隨著大眾對室內空品意識抬頭，各公私場所需更加重視自主管理維護，呼籲公告場所應主動設置自動監測設施，非公告場所可踴躍申請自主管理標章，共同為守護健康生活及工作環境盡一分心力。

南投縣環保局補助水里圖書館裝設室內自動空氣品質監測設施，維護室內空氣品質。（南投縣環保提供）

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