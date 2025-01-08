當心！含糖飲料每年導致數百萬人罹患糖尿病、心臟病

科學研究不斷顯示，含糖飲料對健康危害甚鉅。 （美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》報導，一項最新研究指出，全球每年有超過220萬例新發糖尿病病例和 110 萬例新發心臟病病例與含糖飲料有關。這項研究更凸顯了全球健康不平等現象日益加劇，在非洲，相關疾病的增長速度尤其驚人。

發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊上的一項全球分析報告指出，含糖飲料與健康不平等問題的加劇息息相關。在拉丁美洲和加勒比海地區，2020 年有將近四分之一（24%）的第二型糖尿病（Type 2 diabetes）新發病例可歸因於含糖飲料。在1990年至 2020年間病例數增長百分比最高的撒哈拉以南非洲地區（sub-Saharan Africa），含糖飲料導致了超過五分之一（21%）的糖尿病新發病例和超過十分之一（11%）的心臟病新發病例。

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根據美國塔夫茨大學（Tufts University）研究人員的這項研究，哥倫比亞、墨西哥和南非受到的影響尤其嚴重。在哥倫比亞，將近一半（48%）的糖尿病新發病例與含糖飲料有關。墨西哥有近三分之一的糖尿病新發病例與含糖飲料有關，在南非，含糖飲料也與超過四分之一（27.6%）的糖尿病新發病例和 14.6% 的心血管疾病病例有關。

含糖飲料由於其快速消化的特性，會導致血糖濃度急遽上升，卻幾乎沒有營養價值。長期規律飲用含糖飲料會導致體重增加、胰島素阻抗（Insulin resistance）以及一系列與第二型糖尿病和心臟病相關的代謝問題。

該論文的作者之一、塔夫茨大學「食物即醫藥研究所」（Food is Medicine Institute）所長 莫札法利恩（Dariush Mozaffarian）表示：「含糖飲料在中低收入國家被大量營銷和銷售。這些地區的人們不僅消費有害產品，而且往往也較缺乏應對長期健康後果的能力。」

根據世界衛生組織（WHO）的數據，全球約有 8.3 億人患有糖尿病，其中大多數居住在中低收入國家。與第一型糖尿病不同，第二型糖尿病是可以預防的。心血管疾病是全球主要的死因，估計每年奪走 1790 萬條生命，其中超過四分之三的死亡病例發生在中低收入國家。

該研究的作者呼籲採取一系列措施，包括發起公共衛生運動、規範含糖飲料廣告，以及對含糖飲料徵稅。墨西哥是全球含糖飲料消費量最高的國家之一，該國已於 2014 年開始對含糖飲料徵稅。

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