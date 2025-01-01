魚夫離世》肝癌居十大死因2位 國健署談預防5招

作家魚夫依據國人食用的習慣，陸續整理豬、牛、鮪魚等食材部位的台語稱呼，希望從中溯源台灣獨特的飲食文化。（記者劉婉君攝）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名政論漫畫家魚夫（本名林奎佑）傳出於2024年12月30日在家人陪伴下離世，享壽65歲，死因為肝癌。去（2023）年癌症死亡共計5萬3126人，占總死亡人數25.8%，相當於每4人死亡就有1人死於癌症。而肝癌長年居於國人十大死因前三位，在2023年為第2位，奪走7724條人命。

據了解，他是開啟政治評論的先驅，首位將故總統蔣經國畫入漫畫的畫家，也曾擔任時任立委施明德之國會辦公室主任。即使移居台南，不再畫政論漫畫後，仍積極推廣台南在地小吃與傳統文化。魚夫家人透過臉書粉專公告，「漫畫家魚夫慟於2024年12月30日因肝癌在家人陪伴下安詳辭世，享年65歲，日後將再以正式訊息發佈，感謝各界關心。」

魚夫在記者會上分享自己的書籍創作理念。（資料照）

衛福部國健署表示，肝癌的致病因子約有8成是感染B型或C型肝炎所引起；另有2成主要由脂肪性肝炎所引起。有研究指出我國的脂肪肝盛行率為33.29%，每1000人年約有0.3名脂肪肝個案會轉變成肝癌。

國健署提供45歲至79歲民眾（原住民提早至40歲），補助終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，民眾可多加利用，如果確定有B、C型肝炎，應遵從醫囑、定期追蹤、治療，避免演變為肝病、肝硬化，並預防肝癌的發生。

感染B型或C型肝炎所引起的肝癌，可經由接受篩檢及早期治療來控制；另脂肪性肝炎所引起的肝癌，可透過改變生活型態來改善。常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良，由於脂肪肝沒有症狀，難以察覺對身體的影響，伴隨著肝癌致病機轉，即從脂肪肝轉變成肝炎，再形成肝纖維化，最終形成肝硬化甚至肝癌。

目前脂肪肝並無有效的治療藥物，但研究顯示，減重是可以有效預防脂肪肝的發生。國民健康署提醒，脂肪肝的預防沒有捷徑，養成良好生活習慣，維持健康體位的四大訣竅：

一、認識自己的BMI。

二、聰明吃。

三、快樂動。

四、天天量體重，透過控制體重、均衡飲食、規律運動，有效降低脂肪肝的發生。

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