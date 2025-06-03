健康網》專家「新冠疫苗打夠了」說法 前台大醫：危險！沒說清楚

近期有專家直言疫苗打夠了」前台大感染科醫師林氏璧認為「相當危險」，因為沒說清楚那些人不用打。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情再起，上週（5月26日至6月1日）新增132例新冠併發重症、15人死亡，新冠重症創今年單週新高，其中超過9成個案為65歲以上長者，且多數未接種本季新冠疫苗。而日前中華民國防疫學會理事長、感染科醫師王任賢在記者會上提到「疫苗打夠了」，前台大感染科醫師林氏璧則表示「國際研究證實，接種最新疫苗株的新冠疫苗，能降低住院、重症、死亡率，特別是長者，非常需要接種疫苗，以撐過這波疫情。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」說明，具新聞報導，防疫學會理事長王任賢表示「我們經過3年疫情，已經有足夠免疫力，也打過很多疫苗，夠了！」他強調，疫苗永遠不可能追上病毒變異的速度，要期望疫苗能覆蓋到現在的病毒株，那是癡人說夢。「所以大家不要寄望疫苗，這是緩不濟急的手段。」同時引用疾管署副署長羅一鈞表示，目前國際研究已證實，接種最新疫苗株的新冠疫苗，能降低住院、重症、死亡率，特別是長者，格外需要追加施打新冠疫苗，增強抵禦力，以度過此波疫情。

林氏璧則認為：王任賢這段發言的確很危險，因為沒有說清楚是針對哪些人。「打過很多疫苗已經夠了」的人，侷限在健康的成人，青少年和兒童。上一課我已經和大家論述過，打過疫苗和得過自然感染的人，我們身體應該有獲得防重症的長久免疫記憶力。但65歲以上老人家，還有有慢性病，免疫系統有問題的族群，這樣的防重症記憶大約6個月以上就會開始消退。因此這些人世界各國還是建議要繼續打新冠疫苗，多半都是建議在每年冬天打針對最新流行變種株的新冠疫苗。

林氏璧表示，在後疫情時代，就只有我80歲的老媽媽每年底會安排她去打新冠疫苗。我們其他人都沒有繼續打了。國中高中的新冠疫苗注射意願，都是老爸瞬間秒填不打。不過，流感就還是有打，因為流感疫苗是可以防止感染的，希望不要帶回家來傳給老媽。

疫情時代已經過去了，目前的新冠疫苗無法有效防感染僅能防重症，我認為要不要打完全就看個人的選擇。我完全沒有催促你去打疫苗的意思，政府提供選擇，每個人為自己的健康負責就是了。

另外針對近期的新冠疫情，林氏璧說明，這個病毒就是會一直突變，造成新的流行，「流感不也是這樣嗎？每一陣子就流行一波，前面打的疫苗會無法防感染。」新冠病毒不會離開我們了，他會跟著我們很久。我看到的就是這個病漸漸地流感化，再久一點，應該會走向感冒化。事實上感冒常見的病毒中，本來就包含了冠狀病毒。

進入Omicron年代後，打新冠疫苗早就只是為了防重症，而不是防感染了。前面打的疫苗雖然無法防止新病毒株的感染，但我一直相信：經歷了幾次的自然感染和幾劑疫苗之後，如果是健康的人，我相信應該還是有防重症的免疫記憶存在。目前的狀況，已經很難去做研究回答到底這個防重症效果可以持續多久。但我們可以反過來看。如果出現一個新的新冠突變株，在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心，經過這幾年建立的防重症免疫力，似乎對這個新病毒沒效了。而目前為止，我們顯然沒有看到這樣的現象。

但老人家還有有慢性病的人，也就是新冠重症的高風險族群，疫苗防重症的效力大概半年以上就會慢慢消退，這群人是要好好保護的，還是建議要繼續施打最新株的新冠疫苗，一旦染疫也應該及早就醫，取得公費抗病毒藥物。

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