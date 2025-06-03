新冠重症創新高！ 一週激增132例 5月大女嬰也中鏢

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週重症新增個案中，包括1名中部的5個月大女嬰，雖無特殊病史，也有按時接種常規疫苗，但因年齡未達接種COVID-19疫苗，仍不幸感染並出現重症。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新冠疫情升溫，重症與死亡個案也持續增加，疾管署最新統計，上週（5月26日至6月1日）新增132例新冠併發重症、15人死亡，新冠重症創今年單週新高，其中超過9成個案為65歲以上長者，且多數未接種本季新冠疫苗。

不只長者，幼童也傳出重症案例。疾管署防疫醫師林詠青表示，上週重症新增個案中，包括1名中部的5個月大女嬰，雖無特殊病史，也有按時接種常規疫苗，但因年齡未達接種COVID-19疫苗，仍不幸感染並出現重症。

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林詠青說明，這名女嬰於5月下旬出現間歇性發燒，並伴隨輕微咳嗽與流鼻水，當天即由家屬帶往診所就醫，但服藥後症狀未改善，隔日再至急診。經X光檢查顯示肺部已有浸潤現象，新冠快篩陽性，後續收治加護病房，所幸病況在6月初穩定，已轉至一般病房繼續治療，住院至今約一週，生命徵象穩定。

林詠青說，進一步疫調發現，女嬰的同住家人中，也有人出現咳嗽、流鼻水等症狀，並有1人快篩陽性，不排除由家中成員傳染。呼籲民眾即使症狀輕微，也應留意對家中幼童的防護，避免病毒進入家庭。

好消息是，疫情升溫也帶動疫苗接種人數回升。疾管署副署長羅一鈞指出，上週全台接種JN.1疫苗共6萬8631人，創下今年單週新高，是前一週的1.7倍，其中65歲以上族群接種人數最多，占總接種量一半。

截至目前，全國JN.1疫苗累計接種222.7萬劑，接種率9.12%；65歲以上長者第一劑接種率為18.85%，第二劑僅1.14%。羅一鈞呼籲，這波重症集中在高齡未接種族群，顯示疫苗對預防重症仍有保護力，年滿6個月以上者皆可公費接種，符合第二劑資格的高齡及高風險族群更應儘早完成接種，以降低重症與死亡風險。

疫苗供應方面，目前JN.1疫苗庫存尚有305.7萬劑，疾管署預計本週四再配送13萬劑至各地，以因應接種需求。

出現呼吸道症狀怎麼辦？疾管署說明呼吸道症狀篩檢措施。（疾管署提供）

疾管署主任郭宏偉指出，國內新冠疫情升溫，重症與死亡個案也持續增加，上週新增132例新冠併發重症，創今年單週新高，其中超過9成個案為65歲以上長者，且多數未接種本季新冠疫苗。 （記者邱芷柔攝）

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