健康網》吃錯鹽 甲狀腺拉警報！營養師：有缺「碘」

2025/08/10 08:24

營養師吳庭妮表示，有些必需營養素須靠飲食補充，碘就是其一。海鹽、玫瑰鹽因缺「碘」，長期建議調味用，才不會造成甲狀腺問題；示意圖。（圖取自freepik）

營養師吳庭妮表示，有些必需營養素須靠飲食補充，碘就是其一。海鹽、玫瑰鹽因缺「碘」，長期建議調味用，才不會造成甲狀腺問題；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擔心吃過多鹽，鈉攝取太多，所以覺得飲食清淡如水才健康？營養師吳庭妮指出，人體有些必需營養素無法自行合成，必須以飲食方式補充，碘就是其中一項。缺碘易出現莫名疲累、皮膚乾、掉髮或髮粗等症狀，甚至還會影響女性生育與小孩發育。尤其海鹽、玫瑰鹽有缺「碘」，因此建議用來調味就好，料理仍使用「含碘鹽」，才不會造成缺碘的甲狀腺相關問題。

海鹽、玫瑰鹽缺碘難補充

吳庭妮於臉書專頁「吳庭妮營養師」發文指出，其實吃東西除了填飽肚子，更重要的是補充必需營養素，尤其有些營養素人體沒辦法自己合成，只能靠吃進來的食物來補充，長期缺乏，就可能影響健康。以常見的海鹽、玫瑰鹽來說，本身有缺「碘」，因此長期食用下，可能造成缺碘情況。

甲狀腺問題狀況多須留意

吳庭妮表示，根據國民營養調查，50%的台灣成人碘攝取不足，而碘則是維持甲狀腺功能的重要營養。甲狀腺就像是身體的總開關，缺碘恐造成甲狀腺低下，甚至是甲狀腺腫大，這些問題出現的時候，整個人就像轉不動的電風扇， 身體可能會出現以下狀況：常常覺得莫名疲累；便秘、水腫；皮膚乾粗、頭髮粗、容易掉髮；體重莫名上升；若發生在女性身上，嚴重還可能影響生育與小孩發育。

自煮vs外食改善缺碘這樣做

吳庭妮進一步說明，早期台灣人缺碘，政府有實施在鹽中加碘。現代人外食多，但無法確定餐廳使用的鹽種類，加上缺碘的海鹽、玫瑰鹽盛行使用，因此也造成大家開始默默缺碘。想要改善缺碘情況，建議可以這樣做：

自己料理這樣煮：主要選用「含碘鹽」，鹽可最後加，因水煮、久煮易使碘流失；但注意成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克）。

外食族適量攝取天然含碘食物：可攝取海帶、昆布、牛奶、海魚、蝦、蛤蜊等貝類、牛奶等食材，舉例來說，可選擇迴轉壽司、昆布鍋；或是挑選海帶、海帶芽湯，都是很好的選擇。

吳庭妮強調，造成甲狀腺問題的原因多樣，若已知有甲狀腺相關疾病，請依照醫師建議進行診斷與治療。

營養師吳庭妮指出，外食族應適量攝取天然含碘食物，如海帶、昆布、牛奶等食材；或是挑選海帶、海帶芽湯，都是很好的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

營養師吳庭妮指出，外食族應適量攝取天然含碘食物，如海帶、昆布、牛奶等食材；或是挑選海帶、海帶芽湯，都是很好的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

