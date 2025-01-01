魚夫離世》政論漫畫家肝癌驟逝 注意5警訊：有黃疸多晚期

台灣知名政論漫畫家魚夫驚傳肝癌辭世，享壽65歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣知名政論漫畫家魚夫驚傳於2024年12月30日辭世，享壽65歲。他是首名將故總統蔣經國畫入政治漫畫的漫畫家，是打開評論政治風氣的領頭羊。三軍總醫院衛教資料表示，肝癌腫瘤小於3公分時，多無明顯症狀，但若出現右上腹悶痛、發燒、全身倦怠、食慾不振、體重減輕等症狀時要注意，建議就醫檢查。此外，當病患出現黃疸時，多半已進入晚期。

據報導指出，魚夫因病住院治療已約有3週，病情未見好轉，總統賴清德前幾日已前往探慰關心，家屬今（1日）晨在魚夫臉書表示，「漫畫家魚夫慟於2024年12月30日因肝癌在家人陪伴下安詳辭世，享年65歲，容後再以正式訊息發佈，感謝各界關心。」

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本名林奎佑的魚夫，有著台南應用大學榮譽教授、漫畫家、自由作家等身分，曾任職各大平面媒體、電台等，更於1987年解嚴不久時，在報紙上發表政治漫畫「蔣經國開路」，將前總統前總統蔣經國繪成摩西，是台灣新聞史上第一次將蔣經國「漫畫化」。1990年代曾任時任立委施明德國會辦公室主任。

魚夫近年多以插圖紀錄美食、建築風景，他曾在臉書透露不畫政治漫畫的原因，表示與年輕人覺醒、畫工更不遑相讓，且紙本環境困難等大環境變動，因此「我的歷史任務告一段落了，現在專心返回藝術創作，不畫漫畫版了，正經八百從小時候恩師教的技法細心的畫，建築則正規的唸博士時的平立剖畫起，希望從建築講述台灣文明，從飲食論台灣文化，花甲之年到矣，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」

今晨家屬在魚夫臉書表示，「漫畫家魚夫慟於2024年12月30日因肝癌在家人陪伴下安詳辭世，享年65歲，容後再以正式訊息發佈，感謝各界關心。」（資料照）

三軍總醫院說明，肝是人體內最大器官，位於右腹腔內，橫膈膜下方，肝和食道、胃、一部分小腸和大腸、胰臟頭部等器官位置並列，並分成左、右兩葉，右葉較大，約佔肝的3/5。肝葉由許多肝小葉組成，成人的肝約1.2公斤。正常的肝可切除80%，剩下的20%可維持身體機能。肝可製造膽汁、抗凝劑及血漿蛋白、吞噬已破壞的紅血球、白血球及部分細菌、解毒作用、葡萄糖產生與儲存及進行營養物代謝反應等。

肝臟有3種原發性癌，三軍總醫院進一步解釋，可分為肝細胞癌（約80%）、膽管癌（約20%）及混合肝細胞及膽管癌。約有60-80%肝細胞癌的病例是發生於肝硬化之後，相反地，膽管癌與肝硬化無關。

常見肝癌3大成因 「肝癌三部曲」

引發肝癌成因為何？三軍總醫院表示，約可歸納出以下3點，分別為B或C型肝炎，其中B肝為我國引發肝癌主要原因之一（約80%），其次是C肝（約10-15%）；另外，黃麴毒素、酒精、砷等化學物質，甚至是寄生蟲，如中華肝吸蟲、日本血吸蟲等也都是常見成因。

此外，國健署強調，脂肪性肝炎也是肝癌的致病因子之一，當肝臟內脂肪占肝臟總重5%以上，即稱為脂肪肝，尤其世界癌症研究基金會曾指出肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝發炎或肝損傷，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌，因此若發現確診脂肪肝，應養成良好生活習慣、均衡飲食及規律運動，並接受正規治療。

三軍總醫院指出，B或C型肝炎病毒及酒精等在引發肝癌產生前，都會經過一段漫長的慢性肝炎期，長期下來，反覆發炎，使肝臟受到破壞，產生纖維化，並再經過再生成節結，使肝臟循環系統發生改變，最後形成肝硬化。待肝臟硬化後，人體免疫力降低，變異的細胞也逐漸失去控制能力而長成癌症，約80-90%的肝癌患者在肝癌前都有肝硬化情形。

三軍總醫院表示，肝癌成因可大致歸納出3點，分別為B或C型肝炎、化學物質，甚至是寄生蟲引起；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

腫瘤小於3公分多無明顯症狀

那麼肝癌症狀有哪些？三軍總醫院說，肝癌在腫瘤小於3公分內時，多無明顯症狀。常見的症狀包括右上腹悶痛，可局限於右上腹也可以放射到背部上方或肩部。其次是發燒、全身倦怠、食慾不振、體重減輕等。若是病患原先就有肝硬化的情形，就可能會有腹水、食道靜脈曲張等症狀加重的情形。通常肝癌早期並不會有黃疸，一旦病患出現黃疸時，多半已進入晚期。

三軍總醫院表示，由於肝臟內沒有太多神經，只有肝臟表面包膜才有神經，因此，慢性肝炎或肝硬化並不會有症狀出現，只有在肝癌細胞將包膜撐開時才會出現脹痛。所以當疼痛發生時，表示可能有破裂出血的危險，或是癌細胞已轉移侵犯神經。另外由於肝臟在右邊肋骨後，因此，右葉肝臟長腫瘤一般是摸不到的。

三軍總醫院提及，少數病患不會有任何不適的症狀，卻由於肝癌的自然破裂造成腹腔內大出血，而出現嚴重的腹膜炎、休克等症狀；極少數的病患並沒有腹水產生，就有骨頭、腎臟、肺部或其它部位的腫瘤轉移。

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