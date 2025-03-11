在台南奇美醫院服務近30年 屏東子弟林進嘉回鄉接任佑青醫院院長

佑青醫院今天舉行院長交接，由卸任院長陳永興（左）交接予新任院長林進嘉（右），董事長莊陳美雲（中）監交。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東有3間精神醫院，其中坐落內埔鄉的佑青醫院今天進行院長交接，由佑青醫療財團法人佑青醫院董事長莊陳美雲監交，卸任院長陳永興將印信交接予新任院長林進嘉，出身屏東市的林進嘉，在台南奇美醫院服務28年後，因緣際會決定回鄉奉獻經驗及所學，盼共同為提昇屏東精神醫療的整體水準盡一分力。

前佑青醫療財團法人佑青醫院董事長莊順成有感家鄉精神醫療資源不足，接手一度因建設延誤、資金短缺和債務問題的舊院，解決3億多元的債務，導入本身房地產建築專業打造「佑青醫院」，2009年正式成立，成為屏東精神科治療量能的中流砥柱，全院共有急性病床50床及慢性病床150床，還有供較穩定病患介接、回歸社區的順安精神復康之家。

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2年前佑青醫院有部分醫生出走，醫護人力陷入短缺，莊陳美雲特地拜託前立委、前羅東聖母醫院院長陳永興接任，陳永興致詞時就笑稱「自己大概是全台最老的住院醫師！」，他以74歲高齡天天8點到院查房，但他畢竟是來「救火」的，因此特地拜託出身屏東的林進嘉，在經過數度遊說後，林進嘉與太太點頭後，林進嘉也回鄉奉獻。

佑青醫院今天舉行院長交接，由卸任院長陳永興（左）交接予新任院長林進嘉（右），董事長莊陳美雲（中）監交。（記者陳彥廷攝）

交接典禮上，屏東縣衛生局局長張秀君、精神健康基金會榮譽董事長暨台大醫院精神醫學部教授胡海國、奇美醫療體系經營管理委員會副主任委員、榮譽院長邱仲慶、凱旋醫院院長周煌智、屏東基督教醫院及國仁醫院、迦樂醫院等多位貴賓共同見證。

62歲的林進嘉說，自己平時有當「假日農夫」的習慣，現在不用再奔波，因為醫院裡就有供患者復健的農場，這也是鄉村和都市醫院的不同，他將以此打造更多以在地特色為主的復健方案。

林進嘉強調，首要任務就是加強醫療品質，而在社會安全網中，精神衛生中不論治療或心理健康層面都是關鍵角色，未來還要積極走進社區舉辦講座與工作坊，推動「精神疾病康復社群」理念，增進社會對精神病患的接納、支持與關懷，幫助社區居民提升對心理健康的認識，並提供資源支持需要幫助的個體；此外，醫院將與地方社區機構合作，推動心理社會支持網絡，確保每一位居民都能獲得所需的照護。

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