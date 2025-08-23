自由電子報
健康醫療
名人健康事

健康網》味全龍徐若熙左腿蜂窩性組織炎 醫：禁熬夜、喝酒

2025/08/23 16:45

味全龍徐若熙因左腿被蟲咬，傷口感染蜂窩性組織炎。衛福部桃園醫院楊睿璿指出，通常由金黃色葡萄球菌或鏈球菌所引起，服藥不可停藥，一定要耐心、休養醫治。（資料照）

味全龍徐若熙因左腿被蟲咬，傷口感染蜂窩性組織炎。衛福部桃園醫院楊睿璿指出，通常由金黃色葡萄球菌或鏈球菌所引起，服藥不可停藥，一定要耐心、休養醫治。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕味全龍徐若熙左腿被蟲子咬傷，傷口大約有10元硬幣大，龍隊總教練葉君璋要他就醫清創、治療，預計10天到半個月才可能痊癒，今（23）日下二軍，下下週才可望重返輪值。衛福部桃園醫院楊睿璿指出，此類蜂窩性組織炎通常由金黃色葡萄球菌或鏈球菌所引起。

根據美國皮膚病學會（AAD）資料指出，蜂窩性組織炎會導致患部發紅，若懷疑自己患有蜂窩性組織炎，應立即就醫。如果及早發現並治療，蜂窩性組織炎通常會完全痊癒，不會造成任何長期問題。若不進行治療，感染會迅速擴散。細菌可能會進入淋巴結並進入血液。這可能導致血液感染或永久性損傷淋巴管（淋巴管是免疫系統的一部分）。此外，還可能引發其他併發症。

美國皮膚病學會表示，在併發症出現之前接受治療，大多數患者都能完全康復。如果早期發現，醫生可以透過口服抗生素和良好的傷口護理來治療。

10項護理別輕忽 沒醫好又反撲

國軍左營總醫院衛教資料列出患者護理指導，有10項注意事項：

1.必要時抬高患部，以促進靜脈回流及減輕水腫。

2.局部冰敷，以控制炎症的擴大，減輕疼痛。

3.如有不明原因發燒者，須注意是否有傷口感染現象。

4.不論感染之傷口大小，皆需注意是否有傷口感染現象發生，一旦有紅、腫、熱、痛情形產生，應立即就醫。

5.注意局部皮膚清潔，應隨時保持個人良好衛生習慣，勿使用刺激性肥皂清洗。

6.身上的傷口，不論多微小，都應注意是否有傷口感染現象（尤其是高危險群如糖尿病人），如有日益惡化情形，儘速就醫。

7.應保持周圍環境及雙手的清潔，如非必要，勿碰觸傷口，可減少交互感染的機會。

8.適當的休息，保持正常的生活作息及習慣，禁止熬夜及酗酒等不良習慣，以免降低身體免疫力。

9.高燒時注意退燒及補充水分。

10.需依醫囑服用抗生素至療程結束，以免治療中斷，導致細菌產生抗藥性，造成後續治療困難。

