自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不甜碳水要慎食 醫：勾芡料理升糖快

2025/08/23 17:47

健康網》不甜碳水要慎食 醫：勾芡料理升糖快

勾芡料理升糖快，新光醫師張璨璿提醒，別以為不是甜甜的，它會讓血糖衝上去，糖友別攝取過量；示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不甜的碳水也會把血糖衝上去，新光醫院肝膽腸胃醫師張璨璿指出，勾芡料理、白飯、白吐司、粥、糯米製品的攝取，升糖速度快，他建議，換成糙米飯、燕麥、地瓜這類原型澱粉較優。

人工甜味飲料 不可能成含糖飲料替代品

張璨璿在Threads上與脆友成了線上問診連線，有問必答，還找出相關文獻提供給脆友。他指出，習慣性飲用含糖飲料與第二型糖尿病發生率較高，人工甜味飲料和果汁不太可能成為預防第二型糖尿病的含糖飲料的健康替代品。

張璨璿表示，饅頭屬於精緻澱粉，血糖上升會比較快；如果能搭配蛋白質（像蛋、豆漿）和蔬菜，會穩定許多。全麥或加雜糧的饅頭比白饅頭好一些，但影響還是要看份量。他說，紫米飯雖然比白米多一點纖維，煮得軟爛時升血糖反應跟白飯差不多，所以份量還是關鍵。

網友也熱烈回應，「之前喝『無糖』燕麥飲，結果血糖就爆炸了。不要被「無糖」兩個字騙了」。張璨璿指出，每日吃糖超過飲食指引，憂鬱風險高出21%，「壞菌嗜糖成癮」吃得越甜，腸道裡愛吃糖的壞菌就繁殖越快，它們擠掉了原本幫助維持平衡的好菌，導致整體菌相失衡，腸道黏膜容易發炎，影響血糖調節、免疫反應、神經傳導物質。長期下來不只肚子不舒服，情緒起伏會更明顯，人容易煩躁、低落，整天提不起勁。

一口甜食只有快樂5分鐘 卻是憂鬱風險因子

張璨璿說，根據40篇相關研究可以歸納出，女性憂鬱風險較高，下午茶時間，一杯全糖珍珠奶茶，再加一塊蛋糕，真的會讓人心情穩定？張璨璿直言：「一口甜食=快樂5分鐘」。

有網友問，如果消化不好的人，飯後半小時喝養樂多可以幫助消化嗎？張璨璿回答，「如果想靠益生菌幫助消化或調整菌相，建議在餐後1–2小時喝，或睡前喝，這時段胃酸相對較弱，菌比較容易活著通過胃部。」但他提醒，養樂多雖小瓶，糖分和乳糖比例其實不低喔！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中