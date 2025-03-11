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健康 > 杏林動態

台灣首例！HIMSS數位健康指標 林口長庚醫院滿分

2025/03/11 13:05

林口長庚醫院以4百分滿分佳績，榮登數位健康指標 （DHI）全球第一的榮耀。（林口長庚醫院提供）

林口長庚醫院以4百分滿分佳績，榮登數位健康指標 （DHI）全球第一的榮耀。（林口長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕全球醫療資訊技術領域的年度盛會HIMSS 2025（Healthcare Information and Management Systems Society）近日在美國拉斯維加斯舉行，其中，林口長庚醫院是台灣第一個獲得HIMSS數位健康指標（Digital Health Indicator, DHI）滿分的醫療院所，因在智慧醫療領域的傑出表現，由教授林昆儒以亞洲及台灣代表身分受邀上台，並向全球與會者介紹台灣醫療資訊成就，吸引全球專家目光。

林口長庚醫院在此次大會中，因在2024年HIMSS數位健康指標評比中獲得滿分佳績，為全院評比第一的醫療機構，成為大會的矚目焦點。此指標是衡量醫療機構數位成熟度的重要工具，涵蓋4大關鍵範疇，包括「資訊交互運作能力」、「以人為本的健康照護」、「預測性分析力」及「治理和勞動力」，透過綜合評估全球醫療機構的智慧化程度。

林口長庚醫院表示，2022年初次參加數位健康指標評比，獲得全球第2名的佳績。歷經2年透過持續強化IT基礎建設、數位影像、臨床決策支持及智能醫療技術，最終更上一階達成4百分滿分佳績，正式榮登全球第一的榮耀，也是台灣第一個獲得數位健康指標滿分的醫療院所。另外，該院也於去年9月通過HIMSS INFRAM（IT基礎建設模型）第7級（最高級）認證，達智慧醫療認證新里程碑的成就。

林口長庚醫院院長陳建宗指出，此次獲得評比滿分，不僅是對醫院數位轉型的肯定，更是全體醫療與技術團隊共同努力的成果。未來將持續深化數位健康創新，透過大數據分析、人工智慧及跨部門合作，打造更智慧化的醫療環境，為病人提供更高品質的健康服務，共創全民健康。

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