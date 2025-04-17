魚刺食道穿孔 2年來用鼻胃管進食！「內視鏡手術」修補破損食道

嘉基胃腸肝膽科醫師周莒光說明將用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」應用於此次手術。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕28歲邱小姐因魚刺導致食道穿孔，歷經兩年開刀10次仍無法痊癒，期間不能吃東西，只能用鼻胃管進食，去（2024）年8月接受嘉基醫院創新應用「內視鏡縫線系統」手術後，成功修補破損食道，已可吞食，正常生活。

邱小姐今（17）天與雙親一同出席嘉基醫院「重拾美味人生，內視鏡縫合技術創新記者會」。嘉基院長陳煒表示，該院胃腸肝膽科醫師周莒光醫護團隊將用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」應用於此次手術，是台灣微創內視鏡技術新里程碑，也是亞洲首例運用該系統治癒食道穿孔的成功案例，未來透過內視鏡縫合，可望大幅減少病人負擔、縮短恢復期，提升生活品質。

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邱小姐說，她幾乎不吃魚，因不明原因吞入魚刺卡住，雖取出約1.9公分魚刺，卻引發食道穿孔，在其他醫院治療2年，做了約10次外科及內視鏡微創治療，住院長達1年治療及照護，但傷口仍無法完全癒合，2年間只能用鼻胃管進食流質營養品。

去年8月邱小姐接受嘉基醫院治療。周莒光說，食道穿孔傷口位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，手術難度非常高，與團隊評估後決定將原本應用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」運用於食道穿孔修補，這是創新的嘗試。

周莒光說，這項創新須非常精確，術前團隊規畫討論10小時，手術中，內視鏡從口腔進入精準縫合穿孔，他屏氣凝神，僅10分鐘就完成手術，「這是我人生最安靜的10分鐘，每一針都是病人重新品嚐美食的希望。」

邱小姐（左四）今天出席嘉基醫院「重拾美味人生，內視鏡縫合技術創新記者會」。（記者丁偉杰攝）

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