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健康 > 杏林動態

建智能醫療大樓資金壓力重 屏東基督教醫院啟動募款計畫

2025/04/17 16:24

屏基智能醫療大樓將興建地上11層，目前蓋到7樓。（記者羅欣貞攝）

屏基智能醫療大樓將興建地上11層，目前蓋到7樓。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為解決院區空間不足困境，屏東基督教醫院歷經10年籌劃，目前正興建智能醫療大樓，由於貸款壓力沉重、自籌資金龐大，迫切需要社會各界伸援，在取得衛福部勸募許可後，院方今天（17日）啟動募款計畫，首場募款音樂會也將於5月17日舉行。

70年前當痲瘋病與肺結核如陰影籠罩屏東，屏基的創院先驅挪威宣教士傅德蘭醫師與畢嘉士醫師，無懼偏鄉艱困，深入送藥訪視，點亮病患心中的微光。他們引進沙賓疫苗，讓無數孩童免於小兒麻痺之苦，並成立支架工廠，幫助癱瘓孩子重新站起來，重拾人生希望。從原鄉到海外，無論是在泰緬邊境、吉爾吉斯或馬拉威，屏基始終以醫療行動傳遞溫暖。

屏基獲衛福部評定為「重度級急救責任醫院」，前（2023）年平均每月急診量逾6千人次，佔屏東市急診量近47％　已使用30多年的院區空間飽和，急診室經常超載、先進設備無處安放、病人無法擁有最舒適的照護環境，醫療設備的升級與醫療空間的擴建，成為當務之急。

「這不只是醫院的事，而是所有屏東人的事」，屏基醫療副執行長劉侃表示，新大樓不是為了讓醫院賺錢，而是為了讓病人住得更舒適更有尊嚴、讓醫護人員有更好的設備來搶救生命。

屏基智能醫療大樓將興建地下2層、地上11層，設置8百多張病床，結構工程總造價46.58億元，前年8月動土，目前興建到7樓，進度約5成，預計明（2026）年下半年完工；屏基院長吳榮州表示，雖已向銀行貸款34億元，但仍有超過10餘億元需要自行籌措，今年募款目標設定為3億元。

前年11月，懷孕33週的李太太突發腦動脈瘤破裂，在屏基神經內外科、婦產科、小兒科、放射科與麻醉科跨團隊搶救下，母女皆平安，如今她不僅身體康復，還在今年初誕下第二胎，今天與丈夫攜兩名可愛子女出席，感謝醫院，也為募款發聲。

屏基榮譽院長陳永興表示，首場募款活動「醫路相伴 樂癒人心」音樂會，將於5月17日下午2點在屏基約翰大樓六樓登場，邀請施孝榮、杜牧、青葉國小合唱團及寶齡爵仕人聲樂團聯袂演出，邀請捐款1千元以上者憑票入場聆聽，呼籲民眾以行動響應，為新醫療大樓籌募注入溫暖力量。

屏基院長吳榮州說明，興建新醫療大樓不僅是為了提升醫療品質，更是為了守護每一個屏東鄉親的生命與健康。（記者羅欣貞攝）

屏基院長吳榮州說明，興建新醫療大樓不僅是為了提升醫療品質，更是為了守護每一個屏東鄉親的生命與健康。（記者羅欣貞攝）

屏東基督教醫院啟動興建智能醫療大樓募款計畫。（記者羅欣貞攝）

屏東基督教醫院啟動興建智能醫療大樓募款計畫。（記者羅欣貞攝）

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