健康網》廖峻3度中風 健保署教症狀、保命自救步驟一次看

今（17）日傳出72歲資深藝人廖峻3度中風消息，經紀人也證實此事，希望大家幫廖爸集氣。（資料照）

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健康網》廖峻驚傳3度中風 國健署談如何預防

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻自2018年二度中風後，減少出現在螢光幕前。日前與藝人惟毅合作，共同創立新YT平台「歐吉尚」，積極參與外景拍攝，不料，今（17）日傳出廖峻3度中風消息，經紀人也證實此事，希望大家幫廖爸集氣。

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健保署提醒，中風症狀快速，且有時症狀「忽現忽沒」，若突然出現半邊肢體或臉部的麻木或無力、單眼視力惡化、聽不懂別人的話或突然間暈眩或站不穩等應特別留意。在發生當下應保持鎮定，鬆開患者束縛頸部或胸部的衣物，保持呼吸道暢通，維持側臥，儘速就醫。

經紀人指出，廖峻平時血壓正常，卻在今（17）日上午突然出現意識不清的狀況，原先廖峻皆為每天早上8點多準時起床，卻直到9點還沒起來。在看護查看後，發現他癱坐在床上，意識模糊，趕緊叫救護車送醫。目前他正在加護病房，「廖爸身體右半邊受中風影響，這次出血點可能影響左半邊。」

廖峻四月初還神采飛揚拍片。（圖取自臉書專頁「歐吉尚」）

健保署指出，中風指的是突發性的腦血管疾病，因腦血管阻塞或腦血管破裂，造成突然的大腦局部或全部的功能失調，使腦部組織受到壓迫或得不到足夠的血液灌流，而導致機能受損或壞死。

中風3常見原因、注意7症狀

健保署說明，中風症狀進行快速，輕者可以使人半身不遂或言語失常，嚴重的可能當場死亡。身體受到腦中風所影響的部位大多為相對於腦部的另一側，常出現臉部或一側肢體突然感到無力或麻木、突然出現不明原因的頭痛、頸部僵硬、突然視力模糊、多重影像或是一邊視野看不到、無法言語或不能理解他人所說的話、平衡困難或頭昏眼花等症狀。

下為3常見中風原因：

1.腦血栓：供應腦部血流的血管產生狹窄、阻塞，特別是頸動脈及其分枝的血管。動脈粥狀硬化是因血液中膽固醇在動脈內壁形成脂肪沉積，這便是造成血管變窄最主要的原因。

2.腦栓塞：從心臟或頸動脈腔壁上掉落的血栓，或動脈粥狀硬化剝落的碎片，塞住了腦部血管。

3.腦出血：腦部血管破裂。

若家人或自身出現中風症狀時，該如何處置？健保署表示，家屬應保持鎮定，並隨即患者鬆開束縛頸部或胸部的衣物，並取出假牙，保持呼吸道暢通，維持側臥，不餵食任何東西，若有患者有抽搐情形，把毛巾捲起來放入口中，以防止咬傷舌頭後，儘速送醫、治療。

健保署提醒，平時養成規律運動習慣，遠離中風；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

預防中風5撇步

1.均衡飲食並少鹽、少糖、少油、少吃動物油脂及內臟。

2.高血壓、糖尿病、心臟病患者，應按照醫師指示悉心配合治療。

3.不抽菸且不過量飲酒。

4.規律運動。

5.養成良好生活習慣，定期健康檢查。

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