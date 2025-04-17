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健康 > 名人健康事

健康網》廖峻3度中風 健保署教症狀、保命自救步驟一次看

2025/04/17 14:42

今（17）日傳出72歲資深藝人廖峻3度中風消息，經紀人也證實此事，希望大家幫廖爸集氣。（資料照）

今（17）日傳出72歲資深藝人廖峻3度中風消息，經紀人也證實此事，希望大家幫廖爸集氣。（資料照）

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健康網》廖峻驚傳3度中風 國健署談如何預防

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻自2018年二度中風後，減少出現在螢光幕前。日前與藝人惟毅合作，共同創立新YT平台「歐吉尚」，積極參與外景拍攝，不料，今（17）日傳出廖峻3度中風消息，經紀人也證實此事，希望大家幫廖爸集氣。

健保署提醒，中風症狀快速，且有時症狀「忽現忽沒」，若突然出現半邊肢體或臉部的麻木或無力、單眼視力惡化、聽不懂別人的話或突然間暈眩或站不穩等應特別留意。在發生當下應保持鎮定，鬆開患者束縛頸部或胸部的衣物，保持呼吸道暢通，維持側臥，儘速就醫。

經紀人指出，廖峻平時血壓正常，卻在今（17）日上午突然出現意識不清的狀況，原先廖峻皆為每天早上8點多準時起床，卻直到9點還沒起來。在看護查看後，發現他癱坐在床上，意識模糊，趕緊叫救護車送醫。目前他正在加護病房，「廖爸身體右半邊受中風影響，這次出血點可能影響左半邊。」

廖峻四月初還神采飛揚拍片。（圖取自臉書專頁「歐吉尚」）

廖峻四月初還神采飛揚拍片。（圖取自臉書專頁「歐吉尚」）

健保署指出，中風指的是突發性的腦血管疾病，因腦血管阻塞或腦血管破裂，造成突然的大腦局部或全部的功能失調，使腦部組織受到壓迫或得不到足夠的血液灌流，而導致機能受損或壞死。

中風3常見原因、注意7症狀

健保署說明，中風症狀進行快速，輕者可以使人半身不遂或言語失常，嚴重的可能當場死亡。身體受到腦中風所影響的部位大多為相對於腦部的另一側，常出現臉部或一側肢體突然感到無力或麻木突然出現不明原因的頭痛頸部僵硬突然視力模糊多重影像或是一邊視野看不到無法言語或不能理解他人所說的話平衡困難或頭昏眼花等症狀。

下為3常見中風原因：

1.腦血栓：供應腦部血流的血管產生狹窄、阻塞，特別是頸動脈及其分枝的血管。動脈粥狀硬化是因血液中膽固醇在動脈內壁形成脂肪沉積，這便是造成血管變窄最主要的原因。

2.腦栓塞：從心臟或頸動脈腔壁上掉落的血栓，或動脈粥狀硬化剝落的碎片，塞住了腦部血管。

3.腦出血：腦部血管破裂。

若家人或自身出現中風症狀時，該如何處置？健保署表示，家屬應保持鎮定，並隨即患者鬆開束縛頸部或胸部的衣物，並取出假牙，保持呼吸道暢通，維持側臥，不餵食任何東西，若有患者有抽搐情形，把毛巾捲起來放入口中，以防止咬傷舌頭後，儘速送醫、治療。

健保署提醒，平時養成規律運動習慣，遠離中風；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

健保署提醒，平時養成規律運動習慣，遠離中風；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

預防中風5撇步

1.均衡飲食並少鹽、少糖、少油、少吃動物油脂及內臟。

2.高血壓、糖尿病、心臟病患者，應按照醫師指示悉心配合治療。

3.不抽菸且不過量飲酒。

4.規律運動。

5.養成良好生活習慣，定期健康檢查。

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