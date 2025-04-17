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健康 > 名人健康事

健康網》廖峻驚傳3度中風 國健署談如何預防

2025/04/17 13:58

廖峻近日也投入YouTube影片拍攝，更曾被目擊穿著古裝樣貌。（資料照，記者潘少棠攝）

廖峻近日也投入YouTube影片拍攝，更曾被目擊穿著古裝樣貌。（資料照，記者潘少棠攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻近年因為2度中風，減少出現在螢光幕前。日前曾有民眾在中部遊樂區看到他身著古裝拍攝影音的樣貌，令大家想起他過去在戲劇的活躍樣貌。然今（17）日傳出他3度中風，經紀人也證實此事，希望大家幫廖爸集氣。

經紀人表示，廖峻平時血壓正常，卻在今（17）日上午出現意識不清狀況。過去他會在8點就起床；然今日卻到9點還沒起床。看護查看時，赫然發現他全身癱軟，趕緊就醫。目前他正在加護病房。經紀人表示，「廖爸身體右半邊受中風影響，這次出血點可能影響左半邊。」

廖峻曾兩度中風送醫，兩次皆脫離險境。（翻攝自臉書）

廖峻曾兩度中風送醫，兩次皆脫離險境。（翻攝自臉書）

衛福部國健署表示，我國大眾之中風類型以缺血性中風為最多，急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，因此若出現中風症狀，應立即送醫爭取治療時間。

國健署表示，腦中風病發後的6個月是復健的黃金時期，運動能力恢復最快，掌握黃金復健期，積極配合醫療專業人員的復健治療計畫，能降低身體殘障程度，重拾日常生活功能，助中風患者拋開病後憂鬱。

國健署呼籲民眾牢記FAST（快、快、快）辨別中風口訣，以辨識中風初期的重要症狀，把握「急性中風搶救黃金3小時」：

●「F」就是FACE-臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

●「A」就是ARM-手軟：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

●「S」就是SPEECH-大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整

●「T」就是TIME-記下時間、快打電話：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

國健署表示，大部分的中風是可以藉由健康的飲食與生活型態、治療積極控制三高來預防的，國民健康署呼籲民眾只要把握以下原則，就能夠降低罹患中風之風險：

1. 掌握三高關鍵控制數字：若發現有三高問題，務必尋求專業醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dl。

2. 選擇健康飲食：養成三餐定時、少吃零嘴及含糖飲料的好習慣，飲食要包含豐富蔬菜水果；挑選低鈉飲食，每日鈉鹽量攝取維持2.4克以下（約1茶匙）。

3. 養成規律運動：維持每週五次或至少3次、每次30分鐘，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。

4. 維持健康體重：肥胖（超過理想體重20%以上）會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風的風險，建議BMI維持在18.5 ~ 24.9之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分；若能適當減重，預期每降低10公斤體重，血壓約能降低5-20mmHg。

5. 拒絕菸品危害：直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸。

6. 定期健康檢查：利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查。及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

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