竹市登革熱防治消毒3槍變1槍 基層怨效果大打折

新竹市環保局委外的廠商進行登革熱防治噴藥作業，但有里長抱怨原本有3槍消毒卻變1槍，讓防治效果大打折。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕春夏交替季節也是登革熱防治季節，新竹市有里長抱怨近期環保局已安排的里內環境消毒作業，原本說好有3槍消毒槍手，同步到公共領域及易積水場所進行消毒噴灑防治藥霧。但是發生廠商遲到早退，說好的3槍變1槍，以及噴沒幾下，就說要趕到下個里別，還有消毒人員噴灑前喝啤酒說要解渴等狀況，質疑這樣的消毒作業是虛應故事，讓登革熱防治效果大打折扣，連公共區域都未完全消毒，質疑環保局委外的廠商素質差，白白浪費公帑。

新竹市環保局表示，針對近日里長反映委外登革熱防治消毒廠商作業品質與廠商人員工作情形，環保局獲悉後已展開調查，會了解各里消毒作業實際狀況，也會標求委辦廠商務必依照預定區域與日期，妥善安排消毒人力。針對里長反映公共區域，已要求廠商加強消毒作業，並強化員工勤前教育與訓練，確保環境衛生消毒品質，以達登革熱防治效果。

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有多個里長利用市府今（17）天召開的鄰里宣講活動反映，近期環保局正進行登革熱防治噴藥作業，但噴藥情形很隨便，原本說好有3人3槍噴藥，結果僅來1人1槍，且公共領域未噴完就要趕到下個里，與實際安排的時間和數量不符，經詢問卻得到另外的人員已前往其他里別噴藥消毒，質疑已預定的時程竟更改及縮短，難道連基本的登革熱消毒作業也要偷工減料？質疑廠商的素質不佳。

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新竹市環保局委外的廠商進行登革熱防治噴藥作業，但有里長抱怨原本有3槍消毒卻變1槍，讓防治效果大打折。（記者洪美秀攝）

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