健康網》降血壓少鹽飲食還不夠！ 5大必「鉀」食物報你知

營養師指出，鮭魚富含Omega-3脂肪酸，能抗發炎、放鬆血管，改善血壓與心血管功能；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明已經開始執行少鹽飲食，卻發現血壓還是頑固居高不下？營養師薛曉晶表示，想要降低血壓，除了減鈉，還需要高鉀飲食、好脂肪幫助，其中推薦5項高鉀食物，包括：酪梨、鮭魚、菠菜、香蕉及鷹嘴豆等，不只調節電解質，還能放鬆血管、改善血流。

高鉀低鈉好脂肪 降血壓必備公式

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文引述2023年刊登在《Frontiers in Endocrinology》的隨機試驗顯示，低鈉飲食能使收縮壓下降約8.1mmHg，血鉀值也顯著提升。另1項2023年研究則指出，結合23%低鈉鹽與DASH飲食，可讓血壓下降達19 mmHg，且安全性良好，總地來說，高鉀+低鈉+好脂肪，是現代人該追的降壓公式。

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高鉀飲食 調節電解質放鬆血管

其中針對高鉀飲食，薛曉晶引述1項2021年的研究指出，高鉀、高鎂與低鈉飲食可顯著降低高血壓風險，尤其在女性族群中，高鉀飲食可讓高血壓風險下降達70%，這些營養素不只調節電解質，還能放鬆血管、改善血流。

營養師表示，香蕉屬天然高鉀水果，能加速排鈉、減少水腫與血壓負擔；示意圖。（圖取自photoAC）

薛曉晶指出，另1篇2024年的綜述也進一步說明，高鉀飲食在46篇研究中有一致性降壓效果，鎂與維生素D亦有輔助作用。此外，2022年1項研究指出，高鈉／低鉀飲食會傷害血管與腎臟，而反向飲食則能改善血壓與心血管健康。簡單來說，吃對的「高鉀食物」，比你少吃幾口鹹酥雞更有效，建議從5種被科學肯定的降壓超級食物下手：

1.酪梨：富含鉀與鎂，有助擴張血管、平衡鈉、鉀比例，並透過健康脂肪減少發炎。

2.鮭魚：Omega-3脂肪酸能抗發炎、放鬆血管，改善血壓與心血管功能。

3.菠菜：高鉀低鈉還富含葉酸，可幫助血管修復與抗氧化。

4.香蕉：天然高鉀水果，能加速排鈉、減少水腫與血壓負擔。

5.鷹嘴豆：含有蛋白質與可溶性纖維，有助控制血壓與血糖。

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