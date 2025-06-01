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套針脊椎矯正 6旬嬤挺直腰背改善痠痛
記者丁偉杰／嘉義報導
金門一名60歲阿嬤因脊椎退化，造成背痛、腳麻及身體側彎，長期有腰痠背痛困擾，日前接受「套針脊椎矯正手術」治療，術後脊椎矯正，解除神經壓迫，改善背痛及腳麻症狀。
阿嬤身體側彎，神經壓迫嚴重，原本醫師建議施行需打鋼釘的脊椎手術，但擔心她有糖尿病控制不好，可能會有手術感染的危險性，阿嬤因此對治療持猶豫態度。
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局部麻醉即可 不必用手術刀
日前阿嬤跨海來台，求診嘉義陽明醫院副院長、骨科醫師李孔嘉，接受不必用手術刀，局部麻醉即可完成的「套針脊椎矯正手術」治療。
李孔嘉說，傳統手術因需打鋼釘，手術時間長，流很多血，還要穿鐵衣，住院多天，還有癱瘓風險，造成部分患者害怕手術而拖延治療，因而產生馬尾症候群，嚴重者甚至大小便失禁。
李孔嘉表示，「套針脊椎矯正手術」首先徒手做脊椎復位，先把退化或受傷而變形的脊椎矯正到接近正常的狀態，然後利用獨特套針在X光透視機底下，把套針伸到病變的地方，用加壓灌漿的方式，把椎體及椎間盤再次撐開復位，進一步利用椎體間骨水泥固定術，強化復位後的脊椎，如此脊椎就會得到穩定，不再變形。
骨質疏鬆病人在灌入骨水泥後，不易再產生壓迫性骨折，整個脊椎強化穩定後，可減輕下背疼痛，復位後，神經得到間接減壓，因而大部分的人不用再做椎板切除術，或是做椎間盤切除術。
不過他提醒，每個人的脊椎都有獨特結構，發生病變機率不盡相同，建議民眾手術前須先經脊椎外科醫師審慎檢查評估，確定適合這個方法，才能發揮最大效果。
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