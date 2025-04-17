達文西手術破5千例 童綜合醫院打造機械手臂手術國際重鎮

童綜合醫院舉行達文西手術突破五千例啟用儀式。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近年達文西機械手臂廣受醫界採用，台中市童綜合醫院早在2012 年就已引進達文西機械手臂系統，並在2021年建置兩台最新型的第四代達文西機械手臂，為台灣少數擁有兩台新型達文西機械手臂設備的醫院。童綜合醫院今（17）日舉行「達文西手術突破5千例」啟用儀式，邀請在11年前接受過達文西攝護腺根除手術的患者到院分享醫療經驗。

達文西手術運用在婦產科、耳鼻喉科、泌尿科、心臟外科、一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科與小兒外科，65歲吳姓患者表示，11年前因為出現血尿、排尿困難等狀況到童綜合醫院泌尿科診療，經童綜合研發創新中心院長歐宴泉安排進行相關檢查，確診攝護癌第三期。

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當時聽到罹癌真的不知所措，不知道還有沒有未來，還有經有歐宴泉醫師仔細的說明與建議，接受了達文西手術治療，術後幾乎沒有原本害怕的手術疼痛問題，很快就能下床走動，也很快就出院。後來按照醫囑進行後續的相關治療，並且定期回診、檢查，身體到現在都非常好，而且也能像以前一樣正常的生活。

歐宴泉指出，童綜合醫院達文西機械手臂手術由8個外科科別共同執行，涵蓋胸腔外科、泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、一般外科、大腸直腸外科、心臟血管外科、小兒外科等，跨科整合手術模式。有些病患甚至在一次住院期間或不同次住院，就能接受來自多個不同科別的手術協同治療，大幅提升診療效率與醫療品質。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，童綜合醫院不斷引進與國際同步的各式尖端設備，醫療團隊持續提供卓越優質服務，童醫院達文西手術執行量已突破5千例，不僅是民眾信賴童醫院，更代表童醫院醫療技術獲得各界肯定。未來將繼續建置各項最新型的儀器設備，希望運用高科技讓手術更安全與舒適，並且也能讓患者安心接受最適切的治療。未來將持續推動多科整合與技術創新，並深化國際合作，朝向成為亞洲機械手臂手術領導中心的目標邁進。

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