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醫師工會示警3原因急診又塞 南北大醫院等床人數爆量

2025/06/02 15:55

截至今日下午3點，台大醫院急診有92人等待住院。（資料照）

截至今日下午3點，台大醫院急診有92人等待住院。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕急診再現塞車景象，台北市醫師職業工會示警，新冠與流感近期猖獗導致輕症湧入急診，加上連假聚餐多，腸胃道急症患者增多，以及收假前才來就醫等3大因素，恐釀連假後急診塞爆潮，呼籲政府加強民眾衛教，急診資源應保留給重症。

根據衛福部重度級急救責任醫院急診即時訊息，今（2）日下午3點，林口長庚急診有135人、台大醫院92人等待住院，成大醫院也有67人、高雄長庚78人，永康奇美、高醫附醫各51人等床中。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，疫情、飲食與假期等3項原因，可能導致假期當中或連假之後的急診壅塞問題變得更加嚴重。

陳亮甫解釋，新冠與流感近期猖獗導致輕症湧入醫院急診，連假期間診所關門雪上加霜，更別提因呼吸道感染症而增加的住院人數與重症患者。此外，連假時期民眾常有聚餐，悶熱天氣讓食物腐壞加快，腸胃道急症患者勢將增多。

不過，陳亮甫提到，連假期間民眾就醫意願不高、醫院無常規手術佔床，但連假以後往往迎來反撲，包含常規治療患者回流、收假前才來就醫等因素，都造成醫療量能如臨大敵。

台北市醫師職業工會指出，政府先前透過健保改革手段，希望反轉急重症資源不均、阻止人力流失的期望，現階段看起來收效甚微。醫護人力流失所引起的惡劣工作環境，再回頭引起人力短缺也是現在進行式，據非正式統計，數十名急診醫師離開原先工作崗位。

台北市醫師職業工會強調，5月1日起急診的診察費、留觀費、護理費、加護病房費都有提高給付，但迄今尚未明確聽聞何間醫院因此提高相關工作人員待遇，推測可能是新制度甫上路，醫院還在觀望，加上對於個別總額新制的不確定性，因此待遇改善牛步進行，醫護仍感盼不到政府與公眾的援手。

台北市醫師職業工會提到，雖然在政府的鼓勵之下，醫學中心下轉至區域醫院、不經急診直接轉入病房的努力持續進行中，但民眾配合意願仍低，有如杯水車薪。而重症插管患者，問遍所有醫院仍無床可轉，急診醫師只能感嘆「別生重病」而束手無策。

台北市醫師職業工會建議政府，在疫情方面應建立正確衛教觀念，提醒民眾遭遇疑似症狀時的應變之道，可先以快篩初步評估再依循分級醫療原則尋求適當治療，急診資源應保留給重症患者；再者，不該只是頭痛醫頭、腳痛醫腳的左支右絀，應該提出手段確保資源確實花在人力之上，否則只是任由問題持續擴大。

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