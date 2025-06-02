對抗疫情升溫！基隆35家醫療院所提供疫苗

基隆市衛生局今（2）日宣布，強化各項防疫措施，呼籲民眾儘速接種最新JN．1疫苗，因應疫情升溫，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者俞肇福／基隆報導〕衛生福利部疾病管制署最新監測顯示，全台新冠肺炎門急診就診人次已連續7週攀升。基隆市衛生局今天（2日）緊急召開防疫會議，宣布即日起強化各項防疫措施，並呼籲民眾儘速接種最新JN．1疫苗，特別是65歲以上長者及高風險族群應完成2劑接種，因應疫情升溫。相關資訊請上基隆市衛生局官網查詢（https://gov.tw/gNG）查詢，亦可撥打24小時防疫專線（02）24276154洽詢。

基隆市衛生局表示，目前各區衛生所及35家合約醫療院所持續提供COVID-19疫苗接種服務，並設立34處公費抗病毒藥劑供應點。

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基隆市衛生局長張賢政指出，新冠病毒變異相當迅速，每年流行的病毒株不同，市民應積極接種新冠「JN．1」疫苗，呼籲滿6個月以上且尚未接種JN．1疫苗者踴躍接種1劑，儘速前往接種。另提醒，疫苗的保護力會隨時間遞減，65歲以上長者（原住民為55歲以上）及出生滿6個月以上且有免疫功能低下者，若已接種第一劑JN.1疫苗並間隔已滿6個月（180天），應儘速施打第二劑JN．1，以進一步強化保護力，降低因感染可能導致的重症或死亡風險。

目前國內新冠病毒感染大多為輕症或無症狀，但衛生局仍提醒民眾，如出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，應主動配戴口罩並前往基層診所就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，並依照診斷接受適當治療。

張賢政提醒，65歲以上長者、孕產婦及慢性病患者等高風險族群，為新冠併發重症的主要對象，應儘早至基隆市20家指定醫療院所就診，必要時由醫師評估給予抗病毒藥物。若出現喘或呼吸困難、持續胸悶、意識不清、嘴唇或指甲床發青、無法進食或服藥、一天未解尿或尿量明顯減少、血壓低或心跳異常等重症警訊，應立即前往急診就醫。

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