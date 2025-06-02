健康網》新冠門診人數衝高 醫：有發燒、痠痛要快篩

醫師表示，新冠肺炎與一般上呼吸道感染不易區分，若有發燒、酸痛症狀，可先行居家新冠快篩；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情增，耳鼻喉科醫師張弘指出，門診候診的民眾深不見底，患者中有1/3發燒，發燒的患者當中約有1/2-1/3是新冠肺炎病毒感染。他觀察到新冠肺炎有輕症化趨勢，與一般上呼吸道感染不易區分，若有發燒、痠痛症狀，可先行居家新冠快篩。

很多民眾被新冠疫情波及，張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」上表示，病人常見症狀包括發燒、腰痠背痛、咳嗽等，如果年紀大約65歲，或有慢性疾病包括糖尿病、免疫系統疾病、心血管、癌症病史等，建議及早就醫檢查，必要時服用抗病毒藥。

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張弘說明，新冠肺炎有輕症化趨勢，民眾的症狀如果很輕，可以多喝水、休息。如果症狀明顯不適，則建議早一點就醫檢查。

在其他防疫措施上，張弘建議，出入人多公共場所一定要戴口罩，外加勤洗手，保護自己的健康。

同時，衛福部疾管署推估此波疫情5月底至8月初恐達到171萬人次就醫，疾管署表示，目前抗病毒藥物公費儲備總量已遠超過推估需求數，後續亦有開口合約可交貨，確保供應無虞。此外，世衛推薦各國持續提供新冠疫苗，現在存貨也充足，民眾可接種增加防護力。

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