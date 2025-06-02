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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

妙齡女遭犬咬毀容 3階段手術重建上唇找回自信

2025/06/02 15:33

楊佳叡醫師提醒，動物咬傷導致的顏面撕裂傷，重建時需兼顧美觀與功能，才能避免長期後遺症。（記者陳建志攝）

楊佳叡醫師提醒，動物咬傷導致的顏面撕裂傷，重建時需兼顧美觀與功能，才能避免長期後遺症。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕20歲張姓女子日前遭家犬咬傷，造成上唇超過三分之一缺損，嚴重影響外觀與口唇功能，讓她相當難過，緊急送醫後由整形外科醫師擬定穩定傷口、Abbe皮瓣轉位和皮瓣分離3階段手術重建，不僅順利修復唇部缺陷，並恢復面部協調性，讓女子重拾笑容與自信。

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科醫師楊佳叡指出，民眾若不慎遭狗咬傷，第一時間應儘速以大量清水沖洗傷口、壓迫止血，並盡快就醫由專業醫師清創，以降低感染、破傷風及狂犬病等風險。特別是如患者的顏面咬傷，建議交由整形外科專業評估與治療，以減少疤痕與功能障礙的後遺症。

楊佳叡表示，該名患者到院時上唇超過三分之一缺損，評估後決定為她進行三階段的手術，第1階段在少女受傷當晚就進行傷口清創，清除壞死與污染的組織，穩定傷口；第2階段在2週後，由顱顏團隊施行Abbe flap（Abbe皮瓣）轉位手術，自下唇中央取對稱皮瓣移植至上唇缺損處；第3階段再於兩週後進行皮瓣分離手術，使上下唇恢復獨立功能。

楊佳叡指出，歷經3階段手術後，少女終於在鏡中看見完整的笑容，露出久違的自信神情。目前復原狀況良好，唇部外觀自然、功能穩定，家屬對醫療團隊的手術與細心照護表達由衷感謝。

台中張姓女子遭家犬咬傷，上唇超過三分之一缺損（上圖），經整形外科醫師三階段手術後順利修復唇部缺陷（下圖）。（記者陳建志翻攝）

台中張姓女子遭家犬咬傷，上唇超過三分之一缺損（上圖），經整形外科醫師三階段手術後順利修復唇部缺陷（下圖）。（記者陳建志翻攝）

楊佳叡解釋，Abbe flap是這類唇部缺損常用的重建方式之一，是一種橫向皮瓣移植手術，通常自對側唇部（多為下唇中線）取皮瓣，因色澤、厚度與功能性相近，能良好整合至受損區域。此手術分為2個步驟，先將帶血管的皮瓣移植，待2至3週後再進行分離手術，以恢復唇部完整功能。

楊佳叡強調，顱顏手術常需整合整形外科、神經外科、矯正牙科、兒科與語言治療等多項領域專業，建議家長與病人於發現問題或受傷初期即應諮詢顱顏團隊，以掌握黃金治療時機，獲得最完整與長遠的治療成果。

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