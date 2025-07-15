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健康網》韓流天后BoA急性骨壞死 醫提醒「動」要嘟嘟好
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕韓流天后「BoA」寶兒近來膝蓋狀況惡化就診，經紀公司SM娛樂說明，寶兒近期因嚴重膝蓋疼痛就醫，被診斷為急性骨壞死，憂心會持續惡化，取消演唱會接受手術。社群上粉絲紛紛詢問病況，「急性骨壞死」也上南韓前十大熱搜，在台灣也不惶多讓。
根據「西園醫院衛教資料」，「膝關節缺血性壞死」因關節內的骨頭壞死，造成附著在骨頭上的關節軟骨整片塌陷，出現膝蓋疼痛、關節腫脹、跛行、關節活動角度受限等症狀，西園醫院骨科關節中心主任王大翊指出，一般患者須透過核磁共振檢查才能確認病灶。
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王大翊認為，可視患者缺血性壞死的面積而定，進行關節鏡手術治療，若壞死面積小於2平方公分，會先以止痛藥物、穿戴護膝等保守治療。此外，也考慮患者年齡給予不同治療建議，若壞死面積大於2.5公分，年紀又小於55歲，可考慮高位脛骨截骨手術治療，以延長膝關節使用時間約5-15年，以爭取延緩人工膝關節置換的時間，但若病人年紀大於60歲，則建議選擇人工膝關節置換術。
要預防膝關節缺血壞死，要注意以下幾點：
●平時應維持標準體重，控制血脂肪。
●多訓練膝關節周圍肌肉，運動時量力而為。
●長者可使用彈性護膝維持關節穩定，但應間歇性穿戴，以免肌肉過度依賴護膝而加速退化。
●避免不當使用類固醇等藥物、酗酒和抽菸，以免增加關節病變機率。
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