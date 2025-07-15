健康網》韓流天后BoA急性骨壞死 醫提醒「動」要嘟嘟好

韓流天后「BoA」寶兒被診斷為急性骨壞死，將進行手術。醫師建議，預防膝關節缺血壞死，運動要注意別過量。（取自寶兒IG）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕韓流天后「BoA」寶兒近來膝蓋狀況惡化就診，經紀公司SM娛樂說明，寶兒近期因嚴重膝蓋疼痛就醫，被診斷為急性骨壞死，憂心會持續惡化，取消演唱會接受手術。社群上粉絲紛紛詢問病況，「急性骨壞死」也上南韓前十大熱搜，在台灣也不惶多讓。

根據「西園醫院衛教資料」，「膝關節缺血性壞死」因關節內的骨頭壞死，造成附著在骨頭上的關節軟骨整片塌陷，出現膝蓋疼痛、關節腫脹、跛行、關節活動角度受限等症狀，西園醫院骨科關節中心主任王大翊指出，一般患者須透過核磁共振檢查才能確認病灶。

請繼續往下閱讀...

王大翊認為，可視患者缺血性壞死的面積而定，進行關節鏡手術治療，若壞死面積小於2平方公分，會先以止痛藥物、穿戴護膝等保守治療。此外，也考慮患者年齡給予不同治療建議，若壞死面積大於2.5公分，年紀又小於55歲，可考慮高位脛骨截骨手術治療，以延長膝關節使用時間約5-15年，以爭取延緩人工膝關節置換的時間，但若病人年紀大於60歲，則建議選擇人工膝關節置換術。

要預防膝關節缺血壞死，要注意以下幾點：

●平時應維持標準體重，控制血脂肪。

●多訓練膝關節周圍肌肉，運動時量力而為。

●長者可使用彈性護膝維持關節穩定，但應間歇性穿戴，以免肌肉過度依賴護膝而加速退化。

●避免不當使用類固醇等藥物、酗酒和抽菸，以免增加關節病變機率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法