健康網》台電人員被雷擊命危 黃金時間搶救有撇步

台電員工遭電擊，由消防人員送醫救治。（民眾提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲導致中南部多縣市停電，台電動員大批人員搶修。嘉義15日傍晚傳出1名員工在義竹鄉搶修時，在架空線路工程中遭電擊重傷，全身燒燙傷20%，當場失去呼吸心跳，被送往台南市柳營奇美醫院急救，目前使用葉克膜維持生命，情況不樂觀。

台北市消防局表示，有人被雷擊中後，往往會覺得他身上還有電，因此不敢向前搶救而延誤了救援時間。實際上，必須掌握第一時間進行及時搶救，並施予正確CPR。雖然被雷擊者不一定致命，有的觸電遭受輕微燒傷，需以燒燙傷的SOP「沖、脫、泡、蓋、送」處理，衣物暫時不要強迫移除，甚至有人被雷擊而觸電引起肌肉痙攣。

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1.不要接近孤立的凸出物：

像高樓、鐵塔、電線杆、煙囪等，更不要站在空曠的高地上或大樹下，因為這些孤立而凸出的物體，往往容易成為目標而遭受雷擊。

2.不要待在水面上：

也就是說，避免在戶外游泳或划船，甚至是任何的戶外水上活動都不適合，因為水面上的人和船也是相當凸出的物體，容易成為放電的目標。

3.不接近金屬及潮濕物：

因為這些都是容易導電的物體，所以打雷時，千萬不要接近電線、自來水管、銅器、鐵器等物品，另外，也要提醒您，最好能夠避免穿汗水浸濕或雨水淋濕的衣物，也不要靠近潮濕的牆壁。

4.雷擊發生前，天氣會變得很沉悶：

在戶外活動時，要提高警覺，格外小心，盡速走避或返家。

5.雷擊發生易導電區域：

不可在曠野活動，或在稜線上行走，也不可在水中游泳、湖中划船、池旁釣魚，以免自身成為突出的導電目標。

6.避免躲在以下區域：

切勿接近鐵塔下、樹幹下、電線桿下，以避免遭落電擊傷。

7.身上不可攜帶金屬物品：

如雨傘的高架、帳柱頂上的鐵帽、小收音機及其他金屬用具等，以預防感電。

8.絕對避免：

勿在雷雨中散步，更不可穿著濕衣服在雷雨中活動。

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