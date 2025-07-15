自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》台電人員被雷擊命危 黃金時間搶救有撇步

2025/07/15 22:24

台電員工遭電擊，由消防人員送醫救治。（民眾提供）

台電員工遭電擊，由消防人員送醫救治。（民眾提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲導致中南部多縣市停電，台電動員大批人員搶修。嘉義15日傍晚傳出1名員工在義竹鄉搶修時，在架空線路工程中遭電擊重傷，全身燒燙傷20%，當場失去呼吸心跳，被送往台南市柳營奇美醫院急救，目前使用葉克膜維持生命，情況不樂觀。

台北市消防局表示，有人被雷擊中後，往往會覺得他身上還有電，因此不敢向前搶救而延誤了救援時間。實際上，必須掌握第一時間進行及時搶救，並施予正確CPR。雖然被雷擊者不一定致命，有的觸電遭受輕微燒傷，需以燒燙傷的SOP「沖、脫、泡、蓋、送」處理，衣物暫時不要強迫移除，甚至有人被雷擊而觸電引起肌肉痙攣。

中央氣象局教戰避免雷擊的方法：


1.不要接近孤立的凸出物

像高樓、鐵塔、電線杆、煙囪等，更不要站在空曠的高地上或大樹下，因為這些孤立而凸出的物體，往往容易成為目標而遭受雷擊。

2.不要待在水面上：

也就是說，避免在戶外游泳或划船，甚至是任何的戶外水上活動都不適合，因為水面上的人和船也是相當凸出的物體，容易成為放電的目標。

3.不接近金屬及潮濕物：

因為這些都是容易導電的物體，所以打雷時，千萬不要接近電線、自來水管、銅器、鐵器等物品，另外，也要提醒您，最好能夠避免穿汗水浸濕或雨水淋濕的衣物，也不要靠近潮濕的牆壁。

4.雷擊發生前，天氣會變得很沉悶：

在戶外活動時，要提高警覺，格外小心，盡速走避或返家。

5.雷擊發生易導電區域：

不可在曠野活動，或在稜線上行走，也不可在水中游泳、湖中划船、池旁釣魚，以免自身成為突出的導電目標。

6.避免躲在以下區域：

切勿接近鐵塔下、樹幹下、電線桿下，以避免遭落電擊傷。

7.身上不可攜帶金屬物品：

如雨傘的高架、帳柱頂上的鐵帽、小收音機及其他金屬用具等，以預防感電。

8.絕對避免：

勿在雷雨中散步，更不可穿著濕衣服在雷雨中活動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中