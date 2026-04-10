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白沙屯、大甲媽接力遶境 醫曝常見傷病

2026/04/10 19:05

台中醫院家醫科醫師江京育提醒，媽祖進香繞境常見傷病預防之道。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院家醫科醫師江京育提醒，媽祖進香繞境常見傷病預防之道。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕白沙屯媽祖12日南下進香，大甲鎮瀾宮媽祖17日展開繞境，台中醫院家醫科醫師江京育指出，每年遶境常見就醫原因有呼吸道及心血管疾病，足部長水泡、中暑等熱傷害、鞭炮炸傷等意外，提醒注意。

江京育表示，媽祖進香繞境期間，沿途信眾熱情點燃鞭炮與燒香，空氣中瀰漫的煙塵與PM2.5濃度瞬間飆升，影響氣喘或過敏性鼻炎患者，建議香客全程佩戴口罩，最好選擇防護力較佳的醫用口罩，若感到呼吸不適應立即至空曠處休息，降低氣喘患者氣喘發作的風險。

遶境期間早晚溫差大、下雨等多變天氣，不但容易感冒著涼，江京育指出，溫差大會導致血管收縮，對於患有心血管疾病的民眾，增加心絞痛或中風的風險期，建議備妥洋蔥式穿法的衣物，隨身攜帶雨具及乾淨的替換衣物，一旦淋雨應儘速更換，注意保暖，確保血壓平穩。

針對高血壓、高血糖、高血脂的「三高」患者，江京育說，藥物與體力缺一不可，提醒行前務必諮詢醫師進行體能評估，並備足繞境期間的常規用藥，切勿因參與活動而擅自停藥，也可以隨身攜帶病歷卡或註記用藥紀錄的隨身小卡，一旦發生緊急狀況時醫療人員能迅速掌握病史。

信眾在遶境沿途提供豐富餐食點心與飲料，江京育提醒，香燈腳飲食應清淡、低油、少鹽的熟食為主，隨時補充水份，並以白開水、無糖飲料為主；對於糖尿病患者，需注意糖分攝取，高血壓則應以低鹽食物為主。

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