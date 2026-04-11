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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》以為吃菜其實吞澱粉 營養師警：血糖、熱量恐爆表

2026/04/11 06:31

以為在吃菜，其實是澱粉！營養師示警，玉米、玉米筍差很大，吃錯血糖恐飆升；情境照。（圖取自freepik）

以為在吃菜，其實是澱粉！營養師示警，玉米、玉米筍差很大，吃錯血糖恐飆升；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為，多吃蔬菜就一定健康，但你真的吃對蔬菜了嗎？營養師徐慈家提醒，有些看起來像蔬菜的食物，其實在不同生長階段，營養組成也會大幅改變，若誤當蔬菜食用，吃錯分類，不只影響熱量，血糖也可能跟著飆。

徐慈家於臉書專頁「營養師徐慈家的斜槓生活」發文指出，雖然有些蔬果、雜糧隨著生長會改變分類，但食物沒有好壞之分，只有吃錯的問題。舉例來說，想控糖，應分清澱粉與蔬菜；想減脂，應提高纖維，避免澱粉重疊攝取。懂得食物分類，比少吃更關鍵。

常見4大食物分類一次看

此外，徐慈家也列出以下常見4種食物，解析不同生長階段的分類變化，讓你懂得分類，也能聰明吃出健康。

玉米筍 vs 玉米

玉米筍屬於蔬菜類，水分高，富含膳食纖維，有助腸道蠕動；玉米屬於全榖雜糧類，成熟玉米澱粉比例高，主要提供能量、升糖較快。攝取重點為玉米可「替代主食」，以超商販售的玉米來說，1根大約等於1/2到2/3碗飯的碳水量。

豌豆莢 vs 青豆仁

豌豆莢的嫩莢富含纖維、植化素，屬蔬菜類；成熟後內含青豆仁，富含澱粉，偏全穀雜糧類。她也提醒，常見三色豆其實澱粉含量不低。

綠豆 vs 綠豆芽

綠豆屬於全穀雜糧類，富含碳水，提供能量可當主食；發芽後的綠豆芽屬於蔬菜類，含有維生素C，酵素上升、澱粉下降。綠豆芽的料理關鍵是，建議快炒或汆燙，避免維生素C流失太多。

小番茄 vs 大番茄

小番茄其實並不等於大番茄，小番茄果糖較高，屬於水果類；大番茄水分多、熱量低，屬於蔬菜類，加熱可提升茄紅素吸收率。

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