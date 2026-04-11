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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

以為減肥成功 6旬婦3個月爆瘦10公斤 竟是大腸癌3期

2026/04/11 05:30

▲賴大豊醫師說，一名婦人體重突減輕，檢查竟發現罹患大腸癌。（記者張軒哲攝）

▲賴大豊醫師說，一名婦人體重突減輕，檢查竟發現罹患大腸癌。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

台中市1名60多歲的婦人，3個月瘦了10公斤，自己跟親友都以為她減肥成功，但因上廁所大便都不成形，肚子又脹又痛，到醫院就診大腸鏡檢查，發現腸子內有腫瘤塞住，罹患大腸癌第3期。醫師表示，患者從來沒有做過相關檢查，直到身體有異狀才就診，發現罹癌時已錯過黃金治療期。

大甲李綜合肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，國健署推出每2年1次免費「定量免疫法糞便潛血檢查」篩檢大腸癌，最近門診中有幾位患者，篩檢出陽性後進一步安排做大腸鏡篩檢，都發現大腸內有腫瘤，患者的共同點是，「大便習慣改變，大便不成形。」

賴大豊表示，婦人經大腸鏡檢查後，在距肛門口50公分的地方，就發現1個腫瘤，腫瘤塞在腸內，導致大便如腹瀉，進行手術治療。

賴大豊表示，他每個月都會有患者診斷為大腸癌，尤其是年紀60歲以上的患者居多，由於長輩比較會忍痛，又沒有定期檢查的觀念，身體不舒服才到醫院檢查，往往都錯失黃金治療期。

大便不成形、不明腹痛逾2週 速就醫

賴大豊指出，罹患大腸癌的高危險族群，包括喜歡吃燒烤肉類和高脂肪食物，卻很少吃蔬菜水果的人，或是有大腸癌家族病史的族群，國人最新10大癌症中，大腸癌新發人數僅次於肺癌排名第2，在0到1期時早期發現，5年存活率高達90%以上，建議民眾定期篩檢，同時自我檢測。

如果排便習慣改變、血便或黏液便、大便帶有鮮紅或暗紅色血液、糞便形狀變細、排便不乾淨感、不明原因腹部脹痛、體重下降，持續2個禮拜以上，就該提高警覺就醫。

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