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健康 > 杏林動態

強化偏鄉新生兒健康篩檢 北榮新竹分院引進多功能誘發聽力檢查儀

2026/04/10 12:51

北榮新竹分院的新生兒聽力篩檢與追蹤，讓偏鄉新生兒可於院內完成評估，無需轉診。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院的新生兒聽力篩檢與追蹤，讓偏鄉新生兒可於院內完成評估，無需轉診。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕臺北榮總新竹分院的「健康台灣深耕計畫」鎖定服務新竹縣偏鄉婦、幼醫療，不僅有產科團隊24小時待命，新生兒也有套專屬健康篩檢、銜接以及追蹤服務。最近更引進新生兒聽力篩檢醫療儀器：「多功能誘發聽力檢查儀（PATH Sentiero Advanced）」，讓偏鄉新生兒一落地就有專屬健康篩檢與照護流程，致力早期發現與後續評估銜接。

北榮新竹分院表示，新竹縣的尖石、五峰交通不便，產婦從分娩到新生兒的後續照護都有就醫可近性與即時性的挑戰。他們的新生兒健康篩檢與追蹤服務，是經由專業聽力師執行標準化檢測流程，結合臨床照護團隊，確保新生兒在適當時程完成相關的評估與追蹤，有助於及早發現潛在問題，降低後續影響發展的風險。

新竹分院並以婦產科主任曹俊達為首，成立產科團隊且24小時待命聯繫，針對規律陣痛或破水等產兆，給予產婦及其家屬即時諮詢跟就醫指引。

曹俊達說，偏鄉產婦在新生兒照護上，常因交通與資源限制，面臨延後評估或多次往返的不便，經由他們院內整合篩檢與後續評估服務，可以有效降低鄉親的就醫負擔，讓新生兒在關鍵時刻就能獲得適切的照護，如此可望強化偏鄉新生嬰兒的健康管理，彌補偏鄉醫療資源欠缺的問題。

北榮新竹分院以婦產科主任曹俊達（左）為首的產科團隊，長期守護新竹縣偏鄉產婦和新生兒。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院以婦產科主任曹俊達（左）為首的產科團隊，長期守護新竹縣偏鄉產婦和新生兒。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院的新生兒聽力篩檢，是由專業聽力師操作，提供即時且非侵入性的標準化檢測服務。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院的新生兒聽力篩檢，是由專業聽力師操作，提供即時且非侵入性的標準化檢測服務。（北榮新竹分院提供）

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