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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》手機殼恐藏毒害！醫：當心3成分隱形健康殺手

2025/07/15 19:25

醫師說，手機殼製程中可能涉及回收廢料、劣質塗料、塑化劑等毒源，導致人體接觸重金屬、塑化劑、雙酚A等成分，損害健康；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，手機殼製程中可能涉及回收廢料、劣質塗料、塑化劑等毒源，導致人體接觸重金屬、塑化劑、雙酚A等成分，損害健康；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人手機不離手，搭配各種美美的手機殼也五彩繽紛。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，手機殼製作過程中，可能涉及回收廢料再製、劣質塗料染料、塑化劑超標等毒源，若長時間使用，可能導致人體接觸重金屬、塑化劑、雙酚A等成分，進而對神經、腎臟、生殖、內分泌、代謝、免疫系統等造成健康傷害。

3毒源：廢料、塗料、塑化劑

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，手機殼每天貼身使用，便宜、鮮豔、特別的設計背後，其實可能暗藏重金屬、塑化劑、有害塗層等危害，也會對健康造成威脅。至於這些毒性，主要來自以下源頭：

回收廢料再製：回收醫療垃圾、電子廢料直接製成手機殼，殘留有害物質。

劣質染料塗料：鉛、鎘、汞超標染料塗層讓手機殼亮麗，但也充滿危險因子。

塑化劑超標：TPU、PVC等塑膠裡的鄰苯二甲酸酯，擾亂荷爾蒙。

醫師指出，染料塗層讓手機殼亮麗，但若是劣質染料塗料，如鉛、鎘、汞超標，對健康而言也充滿危險因子；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，染料塗層讓手機殼亮麗，但若是劣質染料塗料，如鉛、鎘、汞超標，對健康而言也充滿危險因子；示意圖。（圖取自freepik）

3危害：重金屬、塑化劑、雙酚A

黃軒表示，手機殼毒源可說是隱形健康殺手，可能對身體造成的傷害，大致包括以下3成分：

重金屬：如鉛、鎘、汞等成分，這些重金屬通常不會被身體代謝排出，會長期累積在體內，造成慢性中毒，且易損害神經、腎臟、骨骼，甚至致癌。

塑化劑：塑化劑，被視為環境荷爾蒙，會干擾人體的內分泌系統。長期接觸除可能對生殖系統造成負面影響，也有影響內分泌、兒童發育、肥胖、ADHD風險。

雙酚A：部分PC（聚碳酸酯）材質的手機殼可能含有雙酚A。雙酚A也是一種環境荷爾蒙，其健康危害與塑化劑類似，可能影響生殖、代謝、神經行為和免疫系統。即使是知名品牌的手機殼，也曾被檢出含有雙酚A。

該如何挑選安全手機殼？黃軒建議應挑選品牌、看標示、避免來路不明的產品。此外，應優先選用矽膠、TPU等安全材質，避免刺鼻、黏膩、掉色的殼，也應避免購買過於花俏、夜光、廉價產品。另，定期換殼、保持清潔、避免高溫曝曬、減少與臉部接觸，也能減少危害。

黃軒提及，想要自行判斷有沒有毒，可採行看、聞、摸3方式，舉例來說，若有刺鼻味、油漆味或是材質無標示，均為風險高產品；產品過於鮮豔、亮粉，可能重金屬超標。相較於上述高風險產品，選擇矽膠、TPU、原廠貨相對安全。

黃軒強調，手機殼聰明選、定期換、保清潔比什麼都重要，千萬別讓一個小小的手機殼，成為戕害健康的慢性炸彈。

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