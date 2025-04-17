5旬男重度心臟衰竭 長效型心室輔助器植入手術救命

聽從醫生指示採取手術，朱先生術後恢復良好，康復後順利出院。（雙和醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕長年吸菸且有心血管疾病病史的50多歲朱先生，今（2025）年年初因胸悶、胸痛及呼吸困難，急性心肌梗塞至急診就醫。當時曾暫時穩定出院，卻在兩週內兩度因急性心衰竭住進加護病房，生命一度垂危，聽從醫師指示，他採取冠狀動脈繞道手術及短效型左心室輔助器植入手術，並等待心臟移植，再接受長效型左心室輔助器植入手術，術後恢復良好，康復後順利出院。

台北醫學大學部立雙和醫院心臟外科主任李紹榕表示，對嚴重心臟衰竭的病人而言，心臟移植是改善心臟功能，提高生活品質以及存活率的最終手段，但等待到合適的大愛心臟並不容易，待度過急性期後，還是得透過冠狀動脈繞道手術或心室輔助器作為等待心臟移植的橋接治療。

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他指出，50歲以上、男性、過度肥胖、高血壓、糖尿病病患、長期吸菸或曾有心血管疾病史，這些都是心臟衰竭的高風險族群。

李紹榕建議，民眾可從控制三高（血糖、血壓及血脂）、戒菸、限酒、建立規律運動習慣等養成良好生活作息著手，也可定期安排超音波或電腦斷層等心血管檢查，若有發生劇烈胸痛、背部或腹部疼痛，請立即就醫尋求協助。

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