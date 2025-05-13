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健康 > 名人健康事

楊貴媚自曝皮蛇復發「只能痛到好」 醫示警：不是得過就沒事

2025/05/13 17:39

藝人楊貴媚宣傳新戲時自曝，農曆年期間「皮蛇」（帶狀疱疹）發作，因錯過黃金治療時間，僅能忍耐到不痛為止。（華視提供）

藝人楊貴媚宣傳新戲時自曝，農曆年期間「皮蛇」（帶狀疱疹）發作，因錯過黃金治療時間，僅能忍耐到不痛為止。（華視提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「皮蛇」不是得過一次就沒事！醫師提醒，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）會因免疫力下降而復發，若錯過發病後72小時的黃金治療期，恐怕得面對劇烈神經痛纏身數月，連睡覺都難安穩。尤其是50歲以上、作息不規律、長期處於高壓狀態的族群，更應和醫師討論，評估是否接種疫苗，預防病毒捲土重來。

藝人楊貴媚宣傳新戲時自曝，農曆年期間「皮蛇」上身，起初只是左胸一小片癢癢的顆粒，沒放在心上，沒想到紅疹竟蔓延到後背，癢痛交加，因錯過了前3天的黃金治療期，醫師跟她說「沒有藥救，只能痛到好。」雖然吃止痛藥、肌肉鬆弛劑舒緩，她仍苦撐兩個月才好轉，期間夜夜抱著熱水袋才能入睡。其實她幾年前大腿也曾得過皮蛇，這次是二度復發。

藝人楊貴媚宣傳新戲時自曝，農曆年期間「皮蛇」（帶狀疱疹）發作，因錯過黃金治療時間，僅能忍耐到不痛為止。（華視提供）

藝人楊貴媚宣傳新戲時自曝，農曆年期間「皮蛇」（帶狀疱疹）發作，因錯過黃金治療時間，僅能忍耐到不痛為止。（華視提供）

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成指出，帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒（VZV）引起的疾病，許多人小時候得過水痘，雖然痊癒了，但病毒並未真正消失，而是潛伏在體內的神經節中，當免疫力下降時就會復發。

黃玉成指出，除了常見的年長者、癌症或自體免疫疾病患者外，長期熬夜、壓力大的人也容易中招。他甚至分享自身經驗，「我兒子大學時因連續熬夜一週就發病了，並不是年長者才會得。」

台灣感染症醫學會常務理事邱政洵也提醒，皮蛇最折磨人的不是疹子，而是皮疹退去後還可能留下持續數月甚至長達一年的神經痛，「很多人以為好了，卻沒想到還在痛」。他強調治療關鍵在時間，最好是發病72小時內服用抗病毒藥物，才能有效縮短病程。

邱政洵建議，只要年過50歲，或屬於高風險族群，即使曾經發作過，也應考慮接種帶狀疱疹疫苗。黃玉成也強調，得過不代表免疫，還是可能再發，呼籲民眾維持規律作息、飲食均衡、不熬夜，並透過疫苗防護。

醫師提醒，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）會因免疫力下降而復發，若錯過發病後72小時的黃金治療期，恐怕得面對劇烈神經痛纏身數月，連睡覺都難安穩。 （資料照）

醫師提醒，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）會因免疫力下降而復發，若錯過發病後72小時的黃金治療期，恐怕得面對劇烈神經痛纏身數月，連睡覺都難安穩。 （資料照）

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