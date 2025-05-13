健康網》站起頭暈非小事！ 「姿勢性高血壓」恐增87％死亡風險

突然從椅子上站起來，就感到一陣頭暈、眼花？除了「低血壓」，也有可能是「姿勢性高血壓，千萬別輕忽；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕突然從椅子上站起來，就感到一陣頭暈、眼花？多數人會直覺聯想到「低血壓」，但初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜指出，其實也可能是另一種較少被注意的「姿勢性高血壓」問題。有研究發現，若出現姿勢性高血壓，其死亡風險比沒有此現象的人高出87%。

許芷瑜表示，目前普遍認為，從坐姿站起時，收縮壓上升≥20 mmHg為姿勢性高血壓標準之一，並將其視為心血管疾病、中風、腎臟病與認知功能障礙等的重要潛在風險因子。

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根據最新發表於《英國醫學期刊》（The BMJ）的文章，透過統合分析，研究31,124名平均年齡67.6歲、包含已確診高血壓患者與尚未確診但血壓偏高的成人資料，結果發現約17%的受試者出現姿勢性高血壓，比姿勢性低血壓（9%）還常見。

而在高血壓的年長患者中，有姿勢性高血壓亦是影響死亡率的重要預測因子。一項追蹤4年半的研究顯示，若出現姿勢性高血壓，其死亡風險比沒有此現象的人高出87%。

高血壓合併肥胖 中風、失智風險高

許芷瑜表示，除了年齡、酒精之外，肥胖與代謝症候群也是高血壓的風險因子。例如在《英國醫學期刊》這篇統合分析中，有38.5%的姿勢性高血壓患者屬於肥胖。如果高血壓患者同時還有肥胖、血糖控制不佳等問題可能進一步提高中風、腎臟病、甚至是認知障礙等共病的風險。

研究也發現，只要積極控制血壓可降低7%的姿勢性高血壓的發生機率。除了必要的藥物治療外，日常生活中的自我管理同樣關鍵。

醫師提醒，中高齡、肥胖族群要特別小心「姿勢性高血壓」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

控制體重就能降風險！ 醫授5招防姿勢性高血壓

預防姿勢性高血壓，許芷瑜提供5個簡單又實用的小撇步：

●控制體重：只要減少5- 10%體重，就可有效改善血壓與血糖。

●飲食調整：避開含糖飲料、減少精緻澱粉與油炸食物，穩定血壓也能控糖。

●規律運動：每週至少150分鐘中等強度活動，如快走、騎腳踏車，有助心血管健康。

●避免久坐：久坐影響血液循環，建議每小時起身活動至少5-10分鐘。

●自我監測血壓：建議平時在家規律地以「722原則」，也就是連續7天，在每天早上起床後和晚上睡覺前，各量一次血壓，每次都量2遍，取平均值後並記錄，若出現異常波動，應盡速就醫評估。

許芷瑜提醒，不論是哪種類型的高血壓，都可能對健康造成威脅。長期血壓過高可能對不同器官組織帶來傷害，進而造成各式併發症，例如腦栓塞、顱內出血、心肌梗塞、心衰竭、主動脈剝離、腎衰竭、眼睛的視乳突水腫等。因此若本身已有高血壓、肥胖或糖尿病，除了定期監測血壓與血糖，更應與專業醫師或營養師討論合適的治療與飲食策略。

她也強調，從日常生活中落實「控糖、控重、控壓」，就是穩定血壓、血糖、降低心血管風險最實際且可長期執行的方法。

許芷瑜醫提醒，長期血壓過高可能對不同器官組織帶來傷害，進而造成各式併發症。（初日診所提供）

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