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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中市新增2例登革熱病例 均為東南亞「境外移入」

2025/05/13 20:32

居家附近如有積水大於0.5公分，即有利病媒蚊孳生，提醒掌握雨後黃金48小時的孳生源清除時機，落實清除孳生源。（衛生局提供）

居家附近如有積水大於0.5公分，即有利病媒蚊孳生，提醒掌握雨後黃金48小時的孳生源清除時機，落實清除孳生源。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近期氣候高溫多雨，易孳生病媒蚊，且東南亞及南美洲登革熱疫情升溫，台中市衛生局公佈近日2例境外移入登革熱個案，分別為中市1名60多歲男性在越南工作，及1名30多歲外籍女性來台自由行，累計全市今年共6名病例，感染地皆為東南亞國家，提醒防疫。

衛生局指出，中市新增2名確診個案，分別於5月8日及10日自東南亞入境時出現發燒症狀，經機場採檢檢驗研判確診，中市今年累計6例境外移入個案，感染地包括越南3例、印尼2例及新加坡1例；全國目前無本土登革熱個案，但已有57例境外移入確診病例。

衛生局長曾梓展表示，登革熱為經由病媒蚊叮咬傳播的傳染病，提醒前往高風險地區旅遊或參與戶外活動時，應穿著淺色、長袖衣物，並使用含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、IR3535等有效成分的防蚊液進行防護；返國後14天內若出現發燒、頭痛、骨頭痠痛或出疹等疑似症狀，應提高警覺，儘速就醫並主動告知旅遊史。

曾梓展呼籲，居家附近如有積水大於0.5公分，即有利病媒蚊孳生，提醒市民平時請落實居家戶內、外容器減量，落實居家周邊環境定期「巡」、「倒」、「清」、「刷」，協力掌握雨後黃金48小時的孳生源清除時機。

生局補充，市府已於112年3月31日公告《台中市登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症防疫措施》，若查獲有孑孓孳生，將依規處以最高1萬5千元罰鍰；各醫療院所，對於出現疑似症狀的就診民眾，務必提高警覺，善用登革熱NS1抗原快篩輔助診斷，並於24小時內完成法定傳染病通報，即使快篩為陰性亦同，以降低社區感染風險。

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