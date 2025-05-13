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健康 > 杏林動態

智慧藥櫃結合疫苗管理機制 門診領藥效率提升3成

2025/05/13 13:32

智慧藥櫃與小兒疫苗的冷藏管理結合，可提升疫苗保存品質及門診領藥效率。（奇美醫院提供）

智慧藥櫃與小兒疫苗的冷藏管理結合，可提升疫苗保存品質及門診領藥效率。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕到大醫院看診後，往往還要花一段時間等候領藥，奇美醫院導入「智慧藥櫃」，並創新整合小兒疫苗冷藏管理機制，縮短門診給藥流程與提升疫苗保存品質，門診領藥效率提升約3成。

奇美醫院護理部門診護理長郭富美表示，「智慧藥櫃」是一套先進的自動化藥品分配設備，具備遠端藥師審核及處方掃描核對功能，護理師透過簡易操作，即可讓系統自動提示並準確分配藥品，大幅簡化藥品領用流程，更降低給藥錯誤風險，同時縮短病人等候時間，有效減輕臨床醫事人力負擔。

郭富美指出，疫苗存放於專用冷藏冰箱中，溫度需保持在攝氏2至8度之間，定期檢查溫度記錄，減少冰箱門的開關次數，讓疫苗處於最佳環境中。以往這些流程大多靠人力管理，既耗時也容易出錯，更難以即時追蹤疫苗狀態。

郭富美說，將智慧藥櫃與小兒疫苗的冷藏管理結合後，可追蹤疫苗的批號和效期，建立完整的溫度紀錄管理系統，有效防止疫苗失效或誤用，讓家長在帶孩童接種時更放心。

奇美醫院團隊將智慧藥櫃結合疫苗管理機制，縮短門診給藥流程與提升疫苗保存品質。（記者劉婉君攝）

奇美醫院團隊將智慧藥櫃結合疫苗管理機制，縮短門診給藥流程與提升疫苗保存品質。（記者劉婉君攝）

智慧藥櫃與小兒疫苗的冷藏管理結合，可提升疫苗保存品質及門診領藥效率。（奇美醫院提供）

智慧藥櫃與小兒疫苗的冷藏管理結合，可提升疫苗保存品質及門診領藥效率。（奇美醫院提供）

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