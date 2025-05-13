高雄某醫院單人病房霉味？衛生局稽查未發現 院方否認

高雄某醫院單人床被踢爆缺失，衛生局現況稽查未發現院方也否認指控。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市某醫院一晚數千元的單人病房，被網友踢爆裝潢疑似老舊、有霉味，浴室磁磚發霉，孕婦坐的木椅還發霉等缺失，衛生局今獲報前往稽查，以保障民眾就醫安全，但現場未發現相關缺失，經查核該院有定期的環境清潔管理紀錄，已要求該院持續落實環境清潔。

高市衛生局表示，至今並未接獲相關反映，為保障民眾就醫安全，衛生局今（13）日獲報後派人前往查察，有關民眾反映醫院浴室磁磚、椅子發霉，今在現場未發現相關情事，另查該院均有定期環境清潔管理紀錄。

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此外，根據《醫療法》第24條第1項規定，醫療機構應保持環境清潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全，違反者依同法第101條可予警告處分，並限期改善；屆期未改善者，處新台幣1萬元以上五萬元以下罰鍰，按次連續處罰。

衛生局提醒該院應持續落實環境清潔，後續將加強查核，若查獲有未保持環境清潔等妨礙公共衛生及安全之情事，將依法處分。

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