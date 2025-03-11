單日3飛緊急醫療後送 七美離島需求量高

七美離島後送比例高，與地理位置、醫療量能及超高齡人口結構有關。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直昇機在今（11）日單日執行3件醫療任務，包括2件醫療後送、1件病危返鄉案件，其中2件後送都是七美離島，加上澎湖海巡隊也後送印尼漁工落海嗆水，也是來自七美，凸顯七美離島因地理位置較遠，醫療量能不足，還有超高齡人口結構問題。

今日醫療後送，分別是第1件七美衛生所80歲男性病患，因腸阻塞申請醫療後送至澎湖三總就醫；第2件七美衛生所36歲男性，因雙腳根閉鎖性骨折申請醫療後送至高雄長庚；第3件高雄榮總一名61歲澎湖民眾申請病危返鄉返回澎湖三總。

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因七美鄉單日2件直昇機醫療後送，七美鄉縣議員張仁和全程與凌天航空及澎湖縣政府衛生局保持聯繫，關注病患醫療後送執行動態，同時也感謝中央、地方主管機關及凌天航空的值班人員給予七美民眾的協助。

近期因天候變化較大，澎湖離島醫療後送案件較多，日前縣議會臨時會期間，白沙鄉議員魏睿宏就「後送機制提出問題」，指出凌天航空若在執行任務期間，澎湖縣政府是否應提出其他配套方案。

魏睿宏進一步說明，在日前的望安及今日七美後送案件中可看出，凌天航空與海巡署形成了海空生命線，當日因風浪過大無法進港，但海巡艦艇仍在望安外海待命，因考量病患就醫時效，另外向空審中心申請直昇機醫療後送；另外在駐地醫療航空器合約及衛福部醫療後送派遣序列，駐地醫療直昇機凌天航空在執行任務期間，則轉由空勤總隊執行，並由轉出醫療院所派遣醫護人員隨行。

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，單日執行3件任務。（凌天航空提供）

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