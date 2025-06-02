新冠就診估達171萬人次 疾管署：抗病毒藥儲備充足

▲疾管署表示，世衛推薦各國提供新冠疫苗給民眾接種；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

國內新冠疫情升溫，最新推估5月底至8月初的新冠門急診就診上看恐達到171萬人次，衛福部疾管署表示，目前抗病毒藥物公費儲備總量已遠超過推估需求數，後續亦有開口合約可交貨，確保供應無虞。此外，世衛推薦各國持續提供新冠疫苗，現在存貨也充足，民眾可接種增加防護力。

世衛推薦各國提供新冠疫苗

針對抗病毒藥物的使用，疾管署副署長羅一鈞說明，並非所有檢驗新冠陽性民眾都需要服用，而是依醫學實證和治療指引用於具重症高風險因子的患者，估計約占陽性個案2成，以降低染疫後重症與死亡風險。

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羅一鈞指出，目前新冠感染以輕症或無症狀為主，依醫囑開立一般症狀治療藥物使用即可，但在具重症高風險因子族群，例如65歲以上、孕產婦及慢性病患，經醫師評估後，可給予公費抗病毒藥物治療。

疾管署推估此波疫情171萬人次就醫，但強調公費抗病毒藥物儲備總量已遠超過推估需求數，包括口服抗病毒藥物倍拉維45.8萬人份、莫納皮拉韋9900人份、舒冠效5000人份，以及針劑型瑞德西韋20.4萬劑。後續亦有開口合約可交貨，將依疫情發展與實際需求彈性調整採購量，確保抗病毒藥物供應無虞。

另外，疫情再起之際，也陸續出現各種謠言，像是世衛對新冠是否該列入計畫免疫的範圍一直沒有推薦，疾管署則解釋，世衛一直推薦各國持續提供新冠疫苗，在今年5月15日公布最新疫苗選株結果的聲明稿，開宗明義寫出「疫苗接種仍是對於新冠防疫的重要公共衛生預防措施，世衛推薦各國要依據世衛專家工作組的建議內容，持續提供新冠疫苗接種」。

衛福部每年均採購2廠牌疫苗

其他還有質疑台灣新冠疫苗只有莫德納，嚴重違反政府疫苗採購的分散原則，以及mRNA疫苗導入較晚，相關不良反應經驗有限，疾管署說明，每年均有採購並提供2家廠牌的新冠疫苗，且長年對各類公自費幼兒和成人疫苗早已建置完備的不良事件通報監測機制，並非「經驗有限」。

對於外界出現「強推疫苗只是求完成政治目的」的聲音，疾管署更強調，政府都是尊重民眾自主權，從未強制接種或處罰不接種民眾。

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