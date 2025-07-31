健康網》超級食物奇亞籽護心、穩糖 研究：防4癌上門

國外研究指出，奇亞籽不只有助於穩定血糖、降血壓、促進腸道蠕動，還能預防乳癌、大腸癌、肝癌和胰臟癌找上門；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被譽為「超級食物」的奇亞籽，小小1顆，營養密度相當驚人！西園醫院婦產科醫師邱筱宸於臉書專頁發文引述2篇國外研究指出，奇亞籽含多種營養素，有助於穩定血糖、降血壓、促進腸道蠕動；不僅如此，還能預防乳癌、大腸癌、肝癌和胰臟癌。

邱筱宸說明，奇亞籽是種子界的「資深選手」，來自一種叫芡歐鼠尾草（Salvia hispanica）的植物，在中南美洲的傳統飲食文化裡早就有它的身影。它遇水會變成膠狀，有點像果凍的口感，吃起來沒什麼味道，但非常百搭，不管是優格、豆漿、燕麥碗還是沙拉都適合，兼顧健康與飽足感。

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她指出，奇亞籽除了在營養學中被視為高密度、高機能的食材之一，也有不少醫學研究支持它的健康效果：

降膽固醇、抗發炎又防癌

2007年11月，加拿大1項臨床試驗（RCT）發現，第2型糖尿病患者每天吃大約37克的奇亞籽，持續3個月，可以顯著降低收縮壓，以及血中的發炎指數（CRP）。

2022年12月，國外研究指出，奇亞籽含有纖維、多酚、抗氧化劑、Omega-3脂肪酸、維生素、礦物質和勝肽，這些成分有助於降低血壓、血小板聚集、改善血脂、抗氧化、降低發炎，從而有助於預防心血管疾病（CVD）、維持骨骼健康與能量代謝，以及促進腸胃蠕動。

不僅如此，還可以保護身體不同部位的細胞免受損傷，有助於預防不同類型的癌症，包括乳癌、大腸癌、肝癌和胰臟癌。

適合素食者 3類人不宜吃

邱筱宸分享，奇亞籽含有多種人體必需胺基酸，是優良的植物性蛋白來源，適合作為素食者額外的營養補充品。不過，以下3類人則不建議食用：

●腸胃敏感者：因為纖維多，攝取過多有些人可能引起腹脹、脹氣或腹瀉。

●對芝麻、堅果等食物過敏者：奇亞籽也可能引發類似反應。

●服用抗凝血藥物者：植物性Omega-3有輕微抗凝效果，建議先和醫師確認。

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，對芝麻或堅果等食物過敏的人，不宜食用奇亞籽，可能會引發相似情形；示意圖。（圖取自freepik）

至於食用量的部分，邱筱宸建議，一般1天吃1-2湯匙就足夠，不用過量；另外，吃之前一定要泡水至少10分鐘，讓它膨脹起來再吃，這樣不只比較安全，也比較好消化。

不過，想要透過長期「單吃奇亞籽」獲得上述健康益處，並不實際，仍需靠整體飲食和生活習慣相互搭配，選擇多樣化食材更好，像是定期換成亞麻籽、南瓜籽，也是很好的方式。

此外，許多網友好奇奇亞籽是否存在「重金屬」問題。邱筱宸強調，奇亞籽本身不會產生重金屬，但如果種植的土壤品質不好或來源不明、品管不佳，就有可能殘留鉛、鎘等有害物質。所以購買時，要選擇來源清楚、有檢驗報告的品牌。

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