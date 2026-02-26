健康網》開工後就醫潮湧現 醫推測這時間趨緩

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，通常開工後，就醫人數會上升。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕現在各企業陸續開工，而台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」說明，往年收假開工之後，才是另一波就醫需求上升。可能的原因有：門診與檢查資源減少、家庭行程、交通與照顧安排等因素，延到春節後集中回流；所以一不小心還會有另一波塞車。

姜冠宇表示，這些連續假期後就醫的族群，很多研究都有分類追蹤的，大致是：

症狀可暫忍型：這不難想像，輕症感染、輕度腸胃炎、慢性病追蹤、慢性疼痛、皮膚病，節後回流造成急門診壓力。

照護連續性中斷型（屬於假期後惡化）：剛出院病人、脆弱高齡者、多病共存者，假期門診追蹤、社區照護銜接變差，節後以再入院或急診形式浮現，這個很多發表的研究都有證實。

開工健檢潮：健檢後發現真的有問題的病人來求診，不一定是癌症，也許是心血管或其它。

姜冠宇表示，今年春節期間下降的待床率，未必代表我們百分百解決醫療問題；而是可能部分反映了就醫時點延後，也是反應去年經驗後，也許我們民眾就醫習慣有再好一些。「但是畢竟這次是比較長的連續假期，醫護的喘息、回歸常態，在我看應該是3月初的事了。」

