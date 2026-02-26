自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》開工後就醫潮湧現 醫推測這時間趨緩

2026/02/26 14:43

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，通常開工後，就醫人數會上升。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，通常開工後，就醫人數會上升。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕現在各企業陸續開工，而台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」說明，往年收假開工之後，才是另一波就醫需求上升。可能的原因有：門診與檢查資源減少、家庭行程、交通與照顧安排等因素，延到春節後集中回流；所以一不小心還會有另一波塞車。

姜冠宇表示，這些連續假期後就醫的族群，很多研究都有分類追蹤的，大致是：

症狀可暫忍型：這不難想像，輕症感染、輕度腸胃炎、慢性病追蹤、慢性疼痛、皮膚病，節後回流造成急門診壓力。

照護連續性中斷型（屬於假期後惡化）：剛出院病人、脆弱高齡者、多病共存者，假期門診追蹤、社區照護銜接變差，節後以再入院或急診形式浮現，這個很多發表的研究都有證實。

開工健檢潮：健檢後發現真的有問題的病人來求診，不一定是癌症，也許是心血管或其它。

姜冠宇表示，今年春節期間下降的待床率，未必代表我們百分百解決醫療問題；而是可能部分反映了就醫時點延後，也是反應去年經驗後，也許我們民眾就醫習慣有再好一些。「但是畢竟這次是比較長的連續假期，醫護的喘息、回歸常態，在我看應該是3月初的事了。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中