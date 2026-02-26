春節過後校園群聚 小心腸病毒、流感、諾羅！竹市籲勤洗手

新竹市衛生局籲家長與學童落實「洗手55守則」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者洪美秀／新竹報導〕農曆春節假期結束，各級學校陸續開學，校園群聚感染風險升高。新竹市衛生局表示，已完成轄內279家國小、幼兒園及教托育機構洗手設備查核，籲家長與學童落實「洗手55守則」勤洗手，避免腸病毒、流感與諾羅病毒等病毒好發風險。

市府表示，開學前已完成轄內國小32家、幼兒園167家及教托育機構80家的洗手設備查核，同時監控疫情變化、強化醫療整備，籲家長與學童養成正確洗手及衛生習慣。由於開學季是腸病毒、流感與諾羅病毒的好發期，流感及腸病毒主要透過飛沫、接觸及糞口傳播，若學童出現相關不適症狀，應佩戴口罩儘速就醫，落實生病不上課的防護措施。

請繼續往下閱讀...

針對諾羅病毒引發的病毒性腸胃炎，因其傳染力極強，酒精消毒效果有限，必須以「肥皂勤洗手」及「稀釋漂白水消毒環境」才是防範關鍵。若孩子出現頻繁嘔吐、腹瀉等症狀，就醫後應注意補充水分與電解質，並待症狀完全解除至少48小時後再返校，以防校園群聚發生。預防各類病毒感染最有效的方法就是正確洗手。家長應協助孩子建立「洗手55守則」，包括5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」以及5時機「吃東西前、與小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後、看病前後」，養成良好衛生習慣。

另對於環境消毒與居家清潔，尤其是孩童常接觸的玩具及門把，衛生局也建議使用市售漂白水以1:100比例稀釋（500ppm）進行擦拭，靜置10分鐘後再以清水擦拭，以達到有效殺菌效果。

春節過後校園群聚腸病毒、流感與諾羅病毒好發，新竹市籲學童家長勤洗手。（新竹市府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法