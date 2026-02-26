自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

慢性神經疼痛原因是它！研究：修復粒線體可緩解疼痛

2026/02/26 16:11

慢性神經疼痛可能源自於受損細胞內部的能量危機。研究發現修復粒線體能緩解疼痛。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）



〔編譯謝宜哲／綜合報導〕對數百萬慢性神經疼痛患者來說，即使是輕微的接觸也會引發劇烈不適。科學家一直懷疑，受損神經細胞之所以難以正常運作，是因為它們內部的粒線體無法有效運作。對此美國展開將健康粒線體移植到受損神經細胞的特殊研究，此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》，美國杜克大學醫學院的研究團隊利用人體組織和小鼠模型進行實驗，發現補充或增強粒線體功能，可以顯著減輕糖尿病神經病變和化療引起的神經損傷帶來的疼痛。在某些情況下，止痛效果可持續長達48小時。

這種策略並非僅僅在緩解症狀，而是旨在解決研究人員認為的神經性疼痛根本原因，即神經細胞內的能量供應中斷。當粒線體功能衰竭，細胞就無法產生維持正常功能和抵抗發炎所需的能量。

研究團隊表示，透過為受損神經補充新鮮粒線體，或幫助它們自身合成更多粒線體，可以減輕發炎並促進癒合，此方法有望以1種全新的方式緩解疼痛。

研究團隊還發現，衛星膠質細胞（satellite glial cells）也在神經疼痛中扮演重要角色。衛星膠質細胞圍繞著感覺神經元，且似乎通過微小的隧道納米管（tunneling nanotubes）將粒線體傳遞給神經元。當此轉移過程發生故障時，神經纖維就會開始退化，導致疼痛、刺痛和麻木等症狀。

進一步的分析發現，MYO10蛋白質對形成納米管至關重要，而納米管則使細胞之間能夠進行線粒體轉移。研究團隊稱，衛星膠質細胞透過共享能量儲備，可能有助於神經元免受疼痛刺激。

此研究揭示神經細胞與膠質細胞之間1條之前被忽視的溝通途徑。針對細胞能量進行轉移的策略，有助於科學家開發出從生物學根源上解決慢性神經疼痛的方法，而不僅僅是壓抑症狀。

