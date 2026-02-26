孩子異常瘀青與出血 留意血友病上身

嘉基小兒血液腫瘤科醫師葉芸瑄（左）呼籲家長重視孩子異常瘀青與出血，血友病可控可治療。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕3歲幼兒小新（化名）身上經常出現不明瘀青或關節腫痛，經檢查診斷確為A型血友病，經過定期治療讓他重拾快樂童年。醫師提醒，家長應重視孩子異常瘀青與出血情況，及早就醫檢查，血友病是可控、可治療的。

嘉義基督教醫院小兒血液腫瘤科醫師葉芸瑄說，血友病是一種先天遺傳性的出血性疾病，因體內缺乏凝血因子，使得血液無法正常凝固止血。近年來醫學進步，透過規律的預防性治療以及長效型皮下藥物與適當照護，血友病病童可以和一般孩子一樣快樂地生活、上學、追逐夢想。

請繼續往下閱讀...

小新就是典型案例，他在學爬與學走時期，腿上就時常出現大片瘀青，家人起初並未多加留意，以為是孩子皮膚嫩。

直到某次，小新從滑梯跌下，膝蓋腫脹如橘子般大小、痛得無法站立，才緊急送至嘉基急診，檢查診斷確為A型血友病後，立即為小新安排預防性凝血因子治療。

葉芸瑄表示，及早診斷是幫助孩子的第一步，現在的小新能和同齡孩子一起活動，定期治療讓他重拾快樂童年。幾年後，小新的媽媽再次懷孕產檢，發現弟弟一樣是血友病患者，但因為小新成功的預防治療，讓媽媽沒有猶豫地決定生下弟弟，因為媽媽深信弟弟一樣能在完善的醫療照護下健康成長。

葉芸瑄指出，血友病最典型的症狀，如輕微碰撞即出現瘀青、傷口不易止血、膝蓋或腳踝等關節無端腫脹、疼痛、不願活動、流鼻血難止、口腔出血等；尤其是關節出血最需警惕，因為長期反覆出血會造成關節受損、變形，影響孩子一輩子的活動力，呼籲家長若孩子有上述情況，務必及早安排檢查。

葉芸瑄說，血友病並不可怕，只要定期接受「預防性補充凝血因子」治療，就能大幅降低出血機率；近年也有長效型皮下注射藥物問世，只需1個月施打1針，讓治療更輕鬆，也提升病童生活品質；更令人期待的是，基因治療已逐漸成熟，未來可望透過一次性基因治療，修補基因缺陷，讓患者自行產生凝血因子，為血友病帶來突破性的改變，也積極爭取健保給付。

小孩身上若經常出現不明瘀青或關節腫痛，應及早就醫檢查。（嘉基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法