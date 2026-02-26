自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

孩子異常瘀青與出血 留意血友病上身

2026/02/26 13:12

嘉基小兒血液腫瘤科醫師葉芸瑄（左）呼籲家長重視孩子異常瘀青與出血，血友病可控可治療。（嘉基提供）

嘉基小兒血液腫瘤科醫師葉芸瑄（左）呼籲家長重視孩子異常瘀青與出血，血友病可控可治療。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕3歲幼兒小新（化名）身上經常出現不明瘀青或關節腫痛，經檢查診斷確為A型血友病，經過定期治療讓他重拾快樂童年。醫師提醒，家長應重視孩子異常瘀青與出血情況，及早就醫檢查，血友病是可控、可治療的。

嘉義基督教醫院小兒血液腫瘤科醫師葉芸瑄說，血友病是一種先天遺傳性的出血性疾病，因體內缺乏凝血因子，使得血液無法正常凝固止血。近年來醫學進步，透過規律的預防性治療以及長效型皮下藥物與適當照護，血友病病童可以和一般孩子一樣快樂地生活、上學、追逐夢想。

小新就是典型案例，他在學爬與學走時期，腿上就時常出現大片瘀青，家人起初並未多加留意，以為是孩子皮膚嫩。

直到某次，小新從滑梯跌下，膝蓋腫脹如橘子般大小、痛得無法站立，才緊急送至嘉基急診，檢查診斷確為A型血友病後，立即為小新安排預防性凝血因子治療。

葉芸瑄表示，及早診斷是幫助孩子的第一步，現在的小新能和同齡孩子一起活動，定期治療讓他重拾快樂童年。幾年後，小新的媽媽再次懷孕產檢，發現弟弟一樣是血友病患者，但因為小新成功的預防治療，讓媽媽沒有猶豫地決定生下弟弟，因為媽媽深信弟弟一樣能在完善的醫療照護下健康成長。

葉芸瑄指出，血友病最典型的症狀，如輕微碰撞即出現瘀青、傷口不易止血、膝蓋或腳踝等關節無端腫脹、疼痛、不願活動、流鼻血難止、口腔出血等；尤其是關節出血最需警惕，因為長期反覆出血會造成關節受損、變形，影響孩子一輩子的活動力，呼籲家長若孩子有上述情況，務必及早安排檢查。

葉芸瑄說，血友病並不可怕，只要定期接受「預防性補充凝血因子」治療，就能大幅降低出血機率；近年也有長效型皮下注射藥物問世，只需1個月施打1針，讓治療更輕鬆，也提升病童生活品質；更令人期待的是，基因治療已逐漸成熟，未來可望透過一次性基因治療，修補基因缺陷，讓患者自行產生凝血因子，為血友病帶來突破性的改變，也積極爭取健保給付。

小孩身上若經常出現不明瘀青或關節腫痛，應及早就醫檢查。（嘉基提供）

小孩身上若經常出現不明瘀青或關節腫痛，應及早就醫檢查。（嘉基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中