健康 > 杏林動態

228連假需留意醫院服務時段 新北衛生局說明詳細

2026/02/26 13:17

衛生局指出，為便利市民就醫，新北市假日輕急症中心UCC（土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）於2月28日及3月1日均提供急門診服務。示意圖。（新北市衛生局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕今（2026）年228連假自2月27日起至3月1日，連假首日為補休日，新北市衛生局表示，多數醫院門診照常服務。但提醒大眾留意，淡水馬偕醫院、台大金山分院、汐止國泰醫院、市立聯合醫院三重及板橋院區門診服務暫停，台北醫院及樂生醫院則只有提供上午部分門診；連假次日大部分醫院門診暫停，仁愛醫院、永和耕莘醫院、市立土城醫院、瑞芳礦工醫院及樂生醫院等5家醫院仍維持週六時段門診服務，台北醫院提供部分門診服務；連假最後一天，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時作業。

此外，衛生局指出，為便利市民就醫，新北市假日輕急症中心UCC（土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院）於2月28日及3月1日均提供急門診服務。

衛生局補充，連假期間，有就醫需求的民眾可先致電醫院查詢確認，詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁查詢；連假期間早晚溫差大，是心、腦血管疾病及呼吸道疾病的好發期，提醒民眾應隨時注意自身健康狀況，連假期間出遊人潮眾多，民眾可做好個人防護措施，如覺得身體不適，則建議在家休息。

