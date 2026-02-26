攻破「癌王」早篩困境 台大醫院、中研院打造PanMETAI

台大與中研院合作開發PanMETAI平台。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕被稱為「癌王」的胰臟癌長年難以早期診斷，台大醫院與中研院跨域合作，研發創新AI代謝體平台「PanMETAI」，結合液態生檢與核磁共振分析，成功打造高準確度早期篩檢模型，為胰臟癌困境帶來新曙光。

台大醫院內科部醫師張毓廷指出，胰臟癌因位置深、早期幾乎無症狀、影像也不易發現，長年被醫界稱為「癌王」，更被視為「最難診斷」的癌症之一。多數患者確診時已是晚期，5年存活率僅約13%。在台灣，近年胰臟癌人數逐年增加，每年新增近2000例，男性與女性比例約1.5至2：1，平均發病年齡約70歲，且有年輕化趨勢，55歲以下屬早發型。近年更高居癌症死亡第7位，西方國家也預測未來排名恐再上升。

為扭轉困境，台大醫院與中央研究院組成跨領域團隊，開發出創新AI代謝體平台「PanMETAI」，透過液態生檢（Liquid Biopsy）整合人工智慧（AI）與核磁共振代謝體分析（NMR metabolomics），為胰臟癌早期診斷打造穩定且可全球推廣的篩檢工具，象徵精準醫療重大突破。

研究由張毓廷、中研院基因體研究中心助研究員胡春美，以及中研院化學研究所特聘研究員許昭萍共同領軍，結合臨床實務、基礎科學與理論計算能量，跨機構深度合作，成果已登上國際頂尖期刊《Nature Communications》，由中研院基因體研究中心博士後研究員吳丹霓擔任第一作者。

不同於傳統仰賴單一腫瘤標記如CA19-9（醣類抗原19-9）的方法，PanMETAI以「全域代謝體特徵」為核心。研究團隊利用高度標準化NMR平台，每位受試者僅需110微升血清，即可取得約26萬個代謝訊號，再透過深度學習模型擷取與胰臟癌相關的關鍵特徵，全面反映從癌前病變到早期癌症的代謝變化。

在台大醫院獨立盲測資料中，PanMETAI整體預測效能（AUC）高達0.99，敏感度93%、特異度94%；進一步於立陶宛族群外部驗證，AUC仍達0.93，顯示模型具高度準確性、可重現性與跨族群適用性，克服過去AI醫療模型受限單一資料庫的問題。

張毓廷指出，過去20年團隊嘗試循環腫瘤細胞、蛋白質標記、外泌體與質譜分析等多種方法，如今終於建立穩定架構。他形容：「如果胰臟癌是一場突如其來的強震，那麼PanMETAI就是胰臟的地震預警系統。」

此外，PanMETAI核心AI架構具高度擴充性，未來不僅可用於胰臟癌高風險族群早期診斷，也能延伸至其他癌症診斷、治療效果評估與預後分析，為多疾病早期預測平台奠定基礎。

