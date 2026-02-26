自由電子報
健康 > 杏林動態

世界最佳醫院評選 部桃躋身台灣35強

2026/02/26 15:39

「World’s Best Hospitals 2026」評選結果出爐，部桃躋身台灣35強。（部桃提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕由美國權威媒體Newsweek與全球數據公司Statista共同辦理「World's Best Hospitals 2026」（世界最佳醫院評選2026），部立桃園醫院今年首度入選全球最佳醫院評比名單，躋身台灣35家上榜醫院之列，在國際權威舞台上展現醫療實力；此項評比涵蓋全球32個國家、超過2500家醫院，評選結果具國際指標意義。

院長楊南屏表示，評比依據四大面向進行評分，包括醫療專家推薦、醫院品質指標、既有病患經驗數據，以及病患回報結果指標實施調查，透過多元資料進行交叉驗證，全面檢視醫院臨床照護能力與病人照護成果；部桃在競爭激烈的國際評選中脫穎而出，不僅代表醫療品質受到肯定，也彰顯台灣公立醫院體系在全球醫療版圖中的實力與韌性。

楊南屏說，部桃多年來深耕在地醫療服務，肩負急重症救治、慢性病整合照護與公共衛生任務，持續推動醫療品質精進與病人安全管理，強化跨專業團隊合作與臨床流程優化，以病人為中心理念提升就醫體驗，從智慧醫療導入、品質認證推動，到強化急重症量能與社區醫療連結，一步一腳印累積專業能量，讓在地民眾獲得更安心的醫療保障。

